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В БРСМ придумали стикеры с Вышиванычем, доступные пока только в Telegram
05.07.2018 — Разное | Светлы шлях
Белорусский республиканский союз молодежи разработал накануне "Дня вышиванки" "эксклюзивную серию стикеров с национальным колоритом". И даже придумал нового персонажа - "Вышиваныча".
Стикеры доступны в Telegram, где БРСМ как раз накануне запустил
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Белорусский республиканский союз молодежи разработал накануне "Дня вышиванки" "эксклюзивную серию стикеров с национальным колоритом". И даже придумал нового...
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