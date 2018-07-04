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В БРСМ придумали стикеры с Вышиванычем, доступные пока только в Telegram

05.07.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Белорусский республиканский союз молодежи разработал накануне "Дня вышиванки" "эксклюзивную серию стикеров с национальным колоритом". И даже придумал нового персонажа - "Вышиваныча".
Об этом пишет сайт marketing.by. Как считают в БРСМ, "яркие и позитивные «Вышиванычи» никого не оставят равнодушными". 

В БРСМ придумали стикеры с Вышиванычем, доступные пока только в Telegram

Стикеры доступны в Telegram, где БРСМ как раз накануне запустил канал "Молодежь Беларуси", в котором его авторы обещают "каждый день радовать прогнозом погоды, крутыми конкурсами, яркими проектами и новыми стикерами". 
 
 
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Белорусский республиканский союз молодежи разработал накануне "Дня вышиванки" "эксклюзивную серию стикеров с национальным колоритом". И даже придумал нового...
 
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