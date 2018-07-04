|
Цены на белорусский шоколад в Нью-Йорке и Новополоцке. Вот, что получилось
Новополочанка Маргарита уже несколько лет живет в Нью-Йорке. В магазине, где она покупает продукты, девушка обнаружила шоколад белорусских брендов.
По просьбе редакции gorod214.by Маргарита сделала фотографии шоколадок с ценниками, а мы сравнили их стоимость с новополоцкой в одном из местных магазинов.
$1.19 в Нью-Йорке против $1 в Новополоцке
Цены на отечественный шоколад в новополоцком магазине оказались ниже, чем в Нью-Йорке. Но если затариваться по карточке американской торговой сети, то разница в цене совсем не так очевидна. Напомним, что курс доллара сегодня в Беларуси 1.996 руб.
$1.99 в Нью-Йорке против $1.89 в Новополоцке
$1.19 в Нью-Йорке против $0.97 в Новополоцке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новополочанка Маргарита уже несколько лет живет в Нью-Йорке. В магазине, где она покупает продукты, девушка обнаружила шоколад белорусских брендов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)