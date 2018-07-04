Цены на белорусский шоколад в Нью-Йорке и Новополоцке. Вот, что получилось

По просьбе редакции gorod214.by Маргарита сделала фотографии шоколадок с ценниками, а мы сравнили их стоимость с новополоцкой в одном из местных магазинов.





$1.19 в Нью-Йорке против $1 в Новополоцке





Цены на отечественный шоколад в новополоцком магазине оказались ниже, чем в Нью-Йорке. Но если затариваться по карточке американской торговой сети, то разница в цене совсем не так очевидна. Напомним, что курс доллара сегодня в Беларуси 1.996 руб.









$1.99 в Нью-Йорке против $1.89 в Новополоцке





$1.19 в Нью-Йорке против $0.97 в Новополоцке