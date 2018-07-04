ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почему сменилось руководство "Белшины"

05.07.2018 09:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На бобруйской «Белшине» сменилось руководство. Новым генеральным директором стал помощник президента по Минску Владимир Карпяк. Он сменил Алексея Яковлева, который возглавлял производство с декабря 2014 года. Причину смены руководства «Белшины» экс-гендиректор назвал «личной».


Владимир Карпяк. Фото: «Минск-Новости»

Нового генерального на «Белшине» представил 29 июня заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Карпяк был лаконичен: «Будем работать и решать все проблемы».

50-летний уже бывший помощник президента по Минску Владимир Карпяк имеет два высших образования — инженер-электрик и экономист-менеджер. Он уже работал первым замдиректора завода массовых шин «Белшина». Был также гендиректором Минского завода шестерен.

Алексей Яковлев, которого сменил Карпяк, рассказал, что смена руководителя предприятия не была ожидаемой, поскольку до окончания его контракта оставался еще год. Причины предпочел не анализировать, лишь назвал их «личными».


Алексей Яковлев. Фото: Виктор Шейкин, «Коммерческий курьер»

Без работы Яковлев не остался — говорит, приступит к ней сразу, как только получит на руки трудовую книжку. «Белшину» он возглавлял 3,5 года.

— Считаю, что за это время сделано немало. Но, к сожалению, не получилось главное: полностью реструктуризировать колоссальные долги, которые у предприятия накопились в том числе и в связи с реконструкцией. Но я думаю, именно в этом направлении новому руководителю стоит ожидать карт-бланш от президента, — сказал Яковлев, пишет tut.by

До назначения гендиректором на «Белшину» Алексей Яковлев работал заместителем председателя Могилевского облисполкома — курировал вопросы развития промышленности, топливно-энергетического комплекса области и др.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На бобруйской «Белшине» сменилось руководство. Новым генеральным директором стал помощник президента по Минску Владимир Карпяк. Он сменил Алексея Яковлева,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси стартовали продажи "посвежевшего" Renault Duster Dakar
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Герой працы
Новости Ветки
Заря над Неманам
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика