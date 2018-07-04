



Владимир Карпяк. Фото: «Минск-Новости»





Нового генерального на «Белшине» представил 29 июня заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков. Карпяк был лаконичен: «Будем работать и решать все проблемы».





50-летний уже бывший помощник президента по Минску Владимир Карпяк имеет два высших образования — инженер-электрик и экономист-менеджер. Он уже работал первым замдиректора завода массовых шин «Белшина». Был также гендиректором Минского завода шестерен.





Алексей Яковлев, которого сменил Карпяк, рассказал, что смена руководителя предприятия не была ожидаемой, поскольку до окончания его контракта оставался еще год. Причины предпочел не анализировать, лишь назвал их «личными».









Алексей Яковлев. Фото: Виктор Шейкин, «Коммерческий курьер»





Без работы Яковлев не остался — говорит, приступит к ней сразу, как только получит на руки трудовую книжку. «Белшину» он возглавлял 3,5 года.





— Считаю, что за это время сделано немало. Но, к сожалению, не получилось главное: полностью реструктуризировать колоссальные долги, которые у предприятия накопились в том числе и в связи с реконструкцией. Но я думаю, именно в этом направлении новому руководителю стоит ожидать карт-бланш от президента, — сказал Яковлев, пишет tut.by





До назначения гендиректором на «Белшину» Алексей Яковлев работал заместителем председателя Могилевского облисполкома — курировал вопросы развития промышленности, топливно-энергетического комплекса области и др.



