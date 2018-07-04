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Бывшего президента «Барселоны» заподозрили в нелегальной покупке печени для пересадки футболисту Эрику Абидалю. Клуб все отрицает

05.07.2018 09:24 — Разное | Партизан  
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Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель, который находится под арестом по делу об отмывании денег, может быть причастен к незаконной покупке печени для пересадки футболисту Эрику Абидалю. Об этом 4 июля написало испанское издание El Confidencial.

Основанием для подозрений стали телефонные разговоры Роселя, которые были записаны полицией в ходе расследования его возможных экономических преступлений. Весной 2017 года — незадолго до ареста — он обсуждал с другом, что Абидаль публично критиковал его. Согласно опубликованной расшифровке, его собеседник, ругая футболиста за неблагодарность, произнес слова «Мы незаконно купили ему печень» и «Подали это так, будто она была от его кузена». Росель отвечал: «Да, да, да». В другом разговоре уже сам Росель упомянул, что они «спасли жизнь сукиному сыну» Абидалю.


Сандро Росель (в центре), 2014 год, David Ramos / Getty Images


Как именно могла быть организована нелегальная покупка печени для футболиста и какую роль в этом могли сыграть Росель или «Барселона», в публикации El Confidencial не уточняется. По данным издания, судья по основному делу Роселя выделила материалы в отдельное производство и передала их в судебные органы Каталонии. Как сообщил после выхода статьи Верховный суд Каталонии, никаких свидетельств незаконной покупки печени найти не удалось, и в начале 2018 года дело было закрыто, пишет Медуза.

Эрик Абидаль — французский защитник, который был игроком «Барселоны» с 2007 по 2013 год. В 2011-м у него обнаружили опухоль в печени. Футболисту потребовалась трансплантация, ее провели в апреле 2012 года. Тогда было объявлено, что донором стал его кузен из Франции по имени Жерар. Абидаль покинул «Барселону» год спустя, еще через год завершил карьеру игрока, а в июне 2018-го вернулся в каталонский клуб в качестве спортивного директора.

«Барселона», Клиническая больница Барселоны, где делали операцию Абидалю, и сам бывший футболист утверждают, что при пересадке печени закон нарушен не был. Национальная организация Испании по трансплантации (ONT) усомнилась в том, что такую операцию вообще можно провести нелегально. Процедура очень строгая: перед пересадкой донор общается с независимым врачом, этической комиссией и судьей. Если на любом из трех этапов проверки у кого-то возникнет сомнение — к примеру, в мотивах донора — операцию не позволят провести. Тем не менее, в ONT пообещали начать расследование.


 
 
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Бывший президент «Барселоны» Сандро Росель, который находится под арестом по делу об отмывании денег, может быть причастен к незаконной покупке печени для...
 
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