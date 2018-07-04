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Энергетики предупредили об отключении света в Минске и пригороде 5 июля

05.07.2018 09:18 — Разное | Партизан  
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Днем в четверг, 5 июля, некоторые жители Минска и Минского района на несколько часов останутся без электричества. Об этом сегодня предупредили в РУП «Минскэнерго».

В Минске и пригороде пройдут плановые отключения электроэнергии. Это связано с необходимостью проведения ремонта на трансформаторных подстанциях и других объектах.

 

В Минске отключения электроэнергии 5 июля с 10:00 до 16:00 ожидаются по следующим адресам:
 
ул. Голубева, 11, 13, 15,
ул. Искалиева, 4, 6,
ул. Народная, 21, 23/1, 23/2, 27,
ул. Октябрьская, 10, 10б, 10/2, 12, 12а,
пр. Партизанский, 42, 44, 46, 48,
ул. Прушинских, 6, 10, 24, 26, 28,
ул. Федорова, 6.
 
С 10:00 до 17:00 без света также останутся жители домов №48 и 50 по пр. газеты «Правда» и №102, 104, 106, 108, 110, 112 по ул. Лобанка.
 
В Минском районе отключения электричества ожидаются в населенных пунктах Лесковка (с 09:00 до 16:00), Прилукская Слобода, Хатежино, Колодищи (с 09:00 до 17:00).


 
Теги: Минск
 
 
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Днем в четверг, 5 июля, некоторые жители Минска и Минского района на несколько часов останутся без электричества. Об этом сегодня предупредили в РУП «Минскэнерго».
 
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