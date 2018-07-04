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Википедия приостановила работу на четырех европейских языках

05.07.2018 09:15 — Разное | Партизан  
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Портал Википедия в среду, 4 июля, в знак протеста приостановил работу как минимум на четырех европейских языках. Пользователям оказались недоступны итальянская, испанская, латышская и польская версии портала.

Отмечается, что таким образом открытая интернет-энциклопедия хочет привлечь внимание европейцев к намеченному на 5 июля голосованию по директиве об авторском праве в интернете, пишет telegraf.by

При заходе на соответствующие языковые сегменты портала Википедии пользователи сталкиваются с сообщением, в котором, в частности, отмечается: "Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное - ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры".


Авторы воззвания утверждают, что принятие закона в его нынешней форме может существенно осложнить обмен новостями в социальных сетях или доступ к ним через поисковые системы.

"Под угрозой окажется также сама Википедия", - говорится в документе.

Ранее в Турции запретили Википедию.


 
Теги: Новости
 
 
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Портал Википедия в среду, 4 июля, в знак протеста приостановил работу как минимум на четырех европейских языках. Пользователям оказались недоступны итальянская,...
 
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