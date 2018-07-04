Википедия приостановила работу на четырех европейских языках

telegraf.by Отмечается, что таким образом открытая интернет-энциклопедия хочет привлечь внимание европейцев к намеченному на 5 июля голосованию по директиве об авторском праве в интернете, пишет





При заходе на соответствующие языковые сегменты портала Википедии пользователи сталкиваются с сообщением, в котором, в частности, отмечается: "Вместо того, чтобы обновить законы об авторских правах в Европе и способствовать участию всех граждан в информационном обществе, директива предусматривает обратное - ставит под угрозу свободу общения онлайн, и ограничивает доступ к интернету, создавая новые препятствия и фильтры".









Авторы воззвания утверждают, что принятие закона в его нынешней форме может существенно осложнить обмен новостями в социальных сетях или доступ к ним через поисковые системы.





"Под угрозой окажется также сама Википедия", - говорится в документе.





Ранее в Турции запретили Википедию.



