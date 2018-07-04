Кто из белорусов больший герой? Васькович извиняется за Пальчевского

1 июля активист «Молодого фронта», ныне воюющий за Украину, обрушился с критикой на организаторов и посетителей фестиваля «Наш день», которые проигнорировали акцию по защите Куропат, но презентуют и ощущают себя продвинутыми белорусами. Вышеприведенная цитата это, пожалуй, одна из мягких.





блоге на нашем сайте принес извинения за слова своего соратника. Сегодня лидер «Молодого фронта» Евгений Васькович впринес извинения за слова своего соратника.





«Прошу извинить за те оскорбительные слова. Я понимаю, что они не к месту и ни в коем случае не отражают действительности. Все, кто в той или иной степени выражает свою любовь к Беларуси, достойны не только благодарности, но и уважения. И я высказываю свое уважение потому, что каждый из вас выражает свою любовь к нашей Родине таким образом, каким видит необходимым. Это - неоценимый вклад. Более того, я призываю каждого к участию в различных концертах, мероприятиях и акциях. И не важно, насколько героическим это считать кто угодно. Может случиться так, что сказанное в частной беседе слово на белорусском языке будет приводить к смерти или пыткам. Поэтому мы должны теперь ценить каждый такой маленький шаг, который приближает Беларусь к достойному существованию в семье других стран».





Примечательно, что оба -- и Васькович, и Пальчевский -- бывшие политзаключенные.