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Кто из белорусов больший герой? Васькович извиняется за Пальчевского
«Закрылись в своей культурной резервации и делаете вид, что вас ничего не касается...»
1 июля активист «Молодого фронта», ныне воюющий за Украину, обрушился с критикой на организаторов и посетителей фестиваля «Наш день», которые проигнорировали акцию по защите Куропат, но презентуют и ощущают себя продвинутыми белорусами. Вышеприведенная цитата это, пожалуй, одна из мягких.
Сегодня лидер «Молодого фронта» Евгений Васькович в
«Прошу извинить за те оскорбительные слова. Я понимаю, что они не к месту и ни в коем случае не отражают действительности. Все, кто в той или иной степени выражает свою любовь к Беларуси, достойны не только благодарности, но и уважения. И я высказываю свое уважение потому, что каждый из вас выражает свою любовь к нашей Родине таким образом, каким видит необходимым. Это - неоценимый вклад. Более того, я призываю каждого к участию в различных концертах, мероприятиях и акциях. И не важно, насколько героическим это считать кто угодно. Может случиться так, что сказанное в частной беседе слово на белорусском языке будет приводить к смерти или пыткам. Поэтому мы должны теперь ценить каждый такой маленький шаг, который приближает Беларусь к достойному существованию в семье других стран».
Примечательно, что оба -- и Васькович, и Пальчевский -- бывшие политзаключенные.
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«Закрылись в своей культурной резервации и делаете вид, что вас ничего не касается...»
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