Как в ближайшее время изменится плата за жилищно-коммунальные услуги

сообщает telegraf.by Как отмечается в сообщении на портале коммунальной грамотности населения, необходимость корректировки документа продиктована «многими факторами, связанными с новыми подходами к выполнению важнейших государственных задач, к проблемам энергосбережения и экономии природных ресурсов, к воспитанию у населения чувства собственника»,telegraf.by

Электроэнергия дешевле для тех, у кого нет горячего водоснабжения

Норматив потребления электроэнергии для потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом, будет повышен до 250 кВт•ч для оплаты по субсидируемым государством тарифам. Это делается, чтобы люди, которые пользуются электрическим бойлером для нагрева воды, могли уложиться в норматив потребления электроэнергии, который сейчас составляет 150 кВт•ч.

При потреблении от 250 до 400 кВт•ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. И лишь при превышении 400 кВт•ч платить придется по экономически обоснованным тарифам. Таким образом власти намерены повысить степень господдержки таких потребителей и одновременно сохранить стимулы для экономного расходования электроэнергии.

Скидка для тех, кто установит индивидуальный счетчик тепла

Портал напоминает, что с 1 января 2018 года во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны производить расчеты за тепловую энергию по показаниям приборов индивидуального учета. После вступления постановления в силу стимул для оснащения жилых помещений приборами учета появится и у жильцов домов старшего поколения. Плательщикам, установившим ИПУ за свои деньги, в течение трех лет будут предоставлять скидку в 10% при оплате счетов за потребленную тепловую энергию.

Также в ЖКХ идут навстречу жильцам домов, которые оборудованы приборами учета, но потребители так и не решились воспользоваться данными техническими средствами при расчетах. За время вынужденного бездействия системы могли прийти в негодность, а процедура поверки стоит около 70 рублей, отмечается в сообщении.

Таким жильцам дадут возможность привести установленное оборудование в порядок и получить 5-процентную скидку на потребленную тепловую энергию в течение трех в качестве компенсации за понесенные расходы.

Возможность приостановить услугу по вывозу мусора

Также в постановление конкретно пропишут вопросы оплаты за те или иные коммунальные услуги в зависимости от места проживания или регистрации. Согласно документу, граждане могут приостановить оказание услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, до 6 месяцев в календарном году. Для этого нужно написать заявление в организацию, осуществляющую вывоз ТКО или производящую расчет и начисление платы.

Однако следует обратить внимание, что это касается лишь одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане, то есть дачников.

Оплачивать свет и газ по субсидируемым тарифам по двум адресам

Неработающие пенсионеры, инвалиды 3-й группы и лица, имеющие право на льготы по оплате ЖКУ по закону «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» получили право оплачивать услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам по двум адресам: регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. Они могут выбрать второй адрес по желанию и неважно, это квартира в другом городе, дача или дом в садовом товариществе.

«Допустим, пенсионер или другой льготник трудовыми отношениями не связан и может теплое время года проводить в деревне или городском поселке, а на зиму перебираться в благоустроенную квартиру. Раньше по одному из двух адресов он вынужден был оплачивать услуги по экономически обоснованным тарифам. Но ведь от переезда сумма потребления электроэнергии или газа в двух помещениях не изменится», - объяснили новшество на портале коммунальной грамотности.

Отдельный прибор учета расхода воды в сельской местности

На сегодняшний день нормы потребления воды составляют 140 литров в сутки на одного человека для оплаты по субсидируемым тарифам. В постановлении планируется урегулировать тот момент, что в городе вся поступившая в квартиру вода сливается в канализацию, и плата за водоотведение берется соразмерно, а сельчане летом вынуждены поливать огороды и чаще поить скот, но дополнительной нагрузки на канализационные сети нет.

Жителям сельской местности предложено установить отдельный прибор учета, контролирующий расход воды на полив и содержание скота, и этот объем воды будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

Возврат за переплату ЖКУ деньгами

Если потребитель по ошибке внесет лишнюю сумму за потребленные жилищно-коммунальные услуги, то по его желанию ему вернут разницу. Для этого нужно будет обратиться в обслуживающую организацию с соответствующим заявлением, документом, удостоверяющим личность, и чеками, подтверждающими факт оплаты. Ранее лишние суммы не возвращались, а списывались в счет будущих платежей.

Деньги на капитальный ремонт под контролем

Кроме того, в Беларуси приведут в порядок систему отчислений на капремонт многоквартирных жилых домов. В товариществах собственников данная схема иногда давала сбой из-за неточности формулировки, в связи с чем перечисления на капремонт деньги не аккумулировались на специальных счетах, а значит, лишались статуса целевых средств и могли направляться на другие нужды.

Сейчас в постановлении прописано, что отчисления граждан на капремонт предназначены исключительно для этой цели. Воспользоваться ими для решения других вопросов не удастся



