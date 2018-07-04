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Как дела у белорусов, которые судятся с дилерами Lifan и Volkswagen?
Многие поддерживали белорусов, которые столкнулись с проблемами после покупки новых автомобилей и пытались полюбовно найти консенсус с дилерами. Однако, когда лояльность и терпение автовладельцев закончились, разрешение их вопросов закономерно переместилось из стен автоцентров в залы судов.
«Я ожидал, что три года буду менять только масло и расходники, а получилось все наоборот»
В прошлом году истории этих людей появились на страницах нашего
С Игорем, владельцем VW Polo, мы виделись зимой, когда проводилась независимая экспертиза опоры двигателя
В одной из прошлогодних статей Игорь, житель Светлогорского района, рассказал нам, что Volkswagen Polo заставил его поездить на фирменный сервис, а одна из проблем (стук опоры двигателя) даже привела владельца седана в суд. Терпение и лояльность к дилеру у мужчины стали заканчиваться, когда на протяжении первых трех лет эксплуатации новой машины начиная с июня 2014 года ему трижды по гарантии меняли подушку мотора, но проблема осталась и по сей день. В ответ на жалобы сервисмены лишь пожимали плечами и заявляли, что она будет стучать по-любому.
Правда, с проведением экспертизы дела обстояли непросто. Сперва экспертная организация обратилась в суд с целью получения разрешения на проведение экспертизы с разрушающим методом исследования, но Игорь отказался. Минувшей зимой владелец Polo таки приехал в Минск, где на базе СТО «Атлант-М на Машиностроителей» в присутствии представителей дилера независимый эксперт провел осмотр подушки двигателя. По итогам проверки эксперт квалифицировал состояние узла как «неисправное, частично неработоспособное, при котором подушка двигателя способна частично выполнять требуемую функцию».
По мнению Игоря, разбирательство с подушкой двигателя затянулось дальше некуда. С момента подачи претензии дилеру прошло чуть больше года, но страсти по делу Polo все еще не улеглись. Первая экспертиза показала, что подушка двигателя неисправна, но мужчина не берется оценивать свои шансы в суде. На сегодня известно, что повторная экспертиза будет проводиться в августе 2018 г.
Естественно, владелец авто неоднократно обращался к дилеру, но тот гостеприимно приглашал его на сервис: мол, давайте красить, чинить, неустранимых дефектов нет. Андрей посчитал, что ЛКП кузова не соответствует нормам и стандартам, а также что данный дефект — это производственный брак. Кроме того, некоторые недостатки продолжали проявляться даже после их устранения: по причине течи люка владелец обращался на сервис трижды, не раз заявлял и о неисправности переключателя поворота. С тех пор Андрею пришлось пройти все круги ада от постоянных поездок на сервис, переговоров, переписок до потраченных нервов и времени.
В таком виде мы видели Lifan X60 в ноябре 2017 года, но сегодня автомобиль выглядит иначе...
За время, что мы не виделись (последний раз — в ноябре 2017 года), проблем с Lifan только прибавилось.
Кроме того, снова отслоился контакт обогрева заднего стекла (спустя полгода после покраски по гарантии в июне 2017 года), напомнили о себе уже в третий раз проблемы с переключателем поворота и запотевание задних фар. Как отметил владелец, «машина посыпалась».
Суды судами, но, когда настало время для проведения четвертого по счету ТО, Андрей поехал на дилерскую станцию. «Масло заменили, но фиксировать дефекты и предоставлять акты после осмотра там отказались. А инженер по гарантии даже стал мне угрожать, в ответ на что я оставил записи в книге жалоб и предложений», — возмущен таким поведением дилера автовладелец.
Понятно, что претензии касательно качества автомобиля относятся непосредственно к дилеру, но так как лизингодатель не содействует расторжению договора с продавцом, то Андрей ведет тяжбы с лизинговой компанией. «Они предлагали мне мировое соглашение, по которому мне причиталось в пять раз меньше выплаченной мною на тот момент суммы по лизингу и за услуги адвоката. Я же на сегодня требую расторжения договора лизинга, возврата автомобиля и части уплаченных платежей без процентов или минимальную сумму, чтобы покрыть расходы на авансовый платеж и адвоката, но ответчик отказался. А пока я продолжаю платить ежемесячно за ржавый, с неустраненными дефектами автомобиль 60% от своего заработка», — огорченно говорит мужчина, уставший мириться со всеми "косяками" и неисправностями.
«Я рассчитывал получить надежный, новый, а главное качественный автомобиль, но на деле почти сразу столкнулся с тем, что плачу за ржавый, с огромным количеством недостатков автомобиль, который даже не могу использовать по назначению, расходуя большую часть времени и средств, а также душевных переживаний, из месяца в месяц посещая автоцентр для устранения или выявления поломок, ржавчины и дефектов автомобиля, а также постоянно сталкиваясь с недобросовестным выполнением работ и обязанностей», — добавил он.
Владелец Lifan не рисует радужные перспективы, но пытается стучаться во все двери. Рассчитывает и на помощь Конституционного суда, и планирует придать огласке свою историю. Чем она закончится, пока неизвестно, а в июле в суде будет рассмотрена жалоба лизинговой компании по проведению экспертизы. «Даже если откажет первая, вторая инстанция, не помогут прокуратура, Верховный суд и Администрация президента, этим все не закончится. Я твердо убежден, что закон на моей стороне», — резюмирует Андрей.
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Многие поддерживали белорусов, которые столкнулись с проблемами после покупки новых автомобилей и пытались полюбовно найти консенсус с дилерами. Однако, когда...
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