Как дела у белорусов, которые судятся с дилерами Lifan и Volkswagen?

В прошлом году истории этих людей появились на страницах нашего сайта av.by

С Игорем, владельцем VW Polo, мы виделись зимой, когда проводилась независимая экспертиза опоры двигателя

В одной из прошлогодних статей Игорь, житель Светлогорского района, рассказал нам, что Volkswagen Polo заставил его поездить на фирменный сервис, а одна из проблем (стук опоры двигателя) даже привела владельца седана в суд. Терпение и лояльность к дилеру у мужчины стали заканчиваться, когда на протяжении первых трех лет эксплуатации новой машины начиная с июня 2014 года ему трижды по гарантии меняли подушку мотора, но проблема осталась и по сей день. В ответ на жалобы сервисмены лишь пожимали плечами и заявляли, что она будет стучать по-любому.

«Я ожидал, что три года буду менять только масло и расходники, а получилось все наоборот», — отмечал тогда мужчина. Была замена поршней на 42 тысячах км после того, как застучал двигатель CFNA. А потом появился стук правой опоры двигателя во время запуска автомобиля и во время движения по небольшим неровностям. За весь срок ее меняли трижды: два раза на гомельской станции «НТС», а последний, в феврале прошлого года, — на сервисе «Атлант-М на Машиностроителей».

Вооружившись положениями закона «О защите прав потребителей», мужчина обратился к дилеру. Сперва написал в его адрес претензию, в июне был проведен осмотр, после которого тот заключил, что «опора двигателя находится в исправном состоянии и не нуждается в замене». В случае несогласия предложил провести экспертизу. Но еще до получения ответа покупатель дошел до суда, чтобы расторгнуть договор о приобретении VW Polo. В конце сентября-начале октября прошли два заседания, после которых было принято решение о проведении независимой экспертизы.

Правда, с проведением экспертизы дела обстояли непросто. Сперва экспертная организация обратилась в суд с целью получения разрешения на проведение экспертизы с разрушающим методом исследования, но Игорь отказался. Минувшей зимой владелец Polo таки приехал в Минск, где на базе СТО «Атлант-М на Машиностроителей» в присутствии представителей дилера независимый эксперт провел осмотр подушки двигателя. По итогам проверки эксперт квалифицировал состояние узла как «неисправное, частично неработоспособное, при котором подушка двигателя способна частично выполнять требуемую функцию».

После того, как Игорь получил на руки заключение эксперта, снова встретился с представителями дилера в зале суда. «Наверное, было пять заседаний. Поскольку эксперт не мог присутствовать лично, его опрашивали по скайпу, и он подтвердил свою позицию. В свою очередь "Атлант-М" выступал инициатором проведения повторной экспертизы с разрушающим методом исследования подушки двигателя. Изначально суд отклонил ходатайство ответчика, склоняясь к тому, что в этом нет смысла, так как результат проверки будет таким же», — отмечает Игорь.

Предполагалось, что в марте состоится последнее судебное заседание, в ходе которого будет вынесен окончательный приговор. Однако новый виток событий слегка удивил владельца Polo, почти уверенного в том, что на этом его мучения прекратятся. «На этот раз суд выступил инициатором проведения повторной экспертизы, сославшись на возникшие дополнительные вопросы. В итоге был отправлен запрос в новую экспертную организацию — Госкомитет судебных экспертиз, а я согласился, что не против демонтажа, дефектовки и установки обратно подушки двигателя. От дилера, в свою очередь, затребовали документацию по ее параметрам и характеристикам», — комментирует владелец машины.





По мнению Игоря, разбирательство с подушкой двигателя затянулось дальше некуда. С момента подачи претензии дилеру прошло чуть больше года, но страсти по делу Polo все еще не улеглись. Первая экспертиза показала, что подушка двигателя неисправна, но мужчина не берется оценивать свои шансы в суде. На сегодня известно, что повторная экспертиза будет проводиться в августе 2018 г.

Про Андрея, владельца Lifan Х60, мы тоже писали в прошлом году. Тогда житель Борисова рассказал, что в декабре 2016 года он приобрел китайский кроссовер в ЧТУП «Бизнес Кар» в лизинг, но спустя почти 4 месяца на автомобиле появилась ржавчина, отслоился контакт обогрева заднего стекла, а в салон новенького автомобиля со стороны люка и пассажирской двери потекла вода. История Андрея никого не оставила равнодушным и собрала тысячи просмотров и сотни комментариев.

Естественно, владелец авто неоднократно обращался к дилеру, но тот гостеприимно приглашал его на сервис: мол, давайте красить, чинить, неустранимых дефектов нет. Андрей посчитал, что ЛКП кузова не соответствует нормам и стандартам, а также что данный дефект — это производственный брак. Кроме того, некоторые недостатки продолжали проявляться даже после их устранения: по причине течи люка владелец обращался на сервис трижды, не раз заявлял и о неисправности переключателя поворота. С тех пор Андрею пришлось пройти все круги ада от постоянных поездок на сервис, переговоров, переписок до потраченных нервов и времени.

Житель Борисова обращался и в Администрацию Ленинского района, и в Мингорисполком. Увы, там пояснили, что поскольку автомобиль был приобретен им в лизинг, то его права как потребителя в данном случае не рассматриваются, а разрешение данного вопроса не подпадает под закон «О защите прав потребителя». «Теперь мне остается либо выкупать досрочно этот некачественный автомобиль, либо нанимать адвоката и подавать иск в суд как гражданин, но в этом случае, как мне кажется, у меня шансов мало», — говорил тогда Андрей.

В таком виде мы видели Lifan X60 в ноябре 2017 года, но сегодня автомобиль выглядит иначе...

За время, что мы не виделись (последний раз — в ноябре 2017 года), проблем с Lifan только прибавилось.

Проявилась повторная коррозия на двери багажника в области декоративной хромированной накладки спустя полгода после покраски по гарантии в июне 2017 года, обнаружилась ржавчина между крылом и стойкой, в области внутренней задней части автомобиля (внутри задней дверцы на шве, по контуру в местах резиновой накладки, в местах стыка кузова и бампера), в подкапотном пространстве (лонжероны с обеих сторон, технологические отверстия, рама и пр.), коррозия на перемычках стекол задних дверей с обеих сторон, коррозия порогов автомобиля с двух сторон (спустя год после покупки) и под резиновым уплотнителем стекла дверцы задка автомобиля, вдобавок к этому вздулось ЛКП на двери багажника.

Кроме того, снова отслоился контакт обогрева заднего стекла (спустя полгода после покраски по гарантии в июне 2017 года), напомнили о себе уже в третий раз проблемы с переключателем поворота и запотевание задних фар. Как отметил владелец, «машина посыпалась».

А поскольку переговоры ни к чему не привели, белорус подал иск в суд для расторжения договора лизинга — с февраля этого года прошло пять заседаний. «Ответчик предоставил суду информацию, якобы мне предлагали 11 тысяч, а в июле прошлого года снизили лизинговую ставку, объяснив это "единственным желанием сгладить конфликтную ситуацию между истцом и поставщиком". Однако по первому аргументу доказательств предоставлено не было, а во втором случае данная сумма была уменьшена в связи с неоднократным снижением ставки рефинансирования НБ РБ и написания мною по этой причине заявления», — рассказывает Андрей.

Со слов владельца, несмотря на то, что он судится с лизинговой компанией, к делу привлекли и третью сторону — дилера марки Lifan, который подал ходатайство о проведении экспертизы. «Правда, потом стороны стали возражать против экспертизы, ссылаясь на то, что исковые требования по качеству автомобиля к "Бизнес Кар" не заявлены, а Закон о защите прав потребителей в рамках заявленных требований не распространяется на правоотношения, возникающие из договора лизинга. Однако суд все равно ее назначил», — комментирует житель Борисова.

Суды судами, но, когда настало время для проведения четвертого по счету ТО, Андрей поехал на дилерскую станцию. «Масло заменили, но фиксировать дефекты и предоставлять акты после осмотра там отказались. А инженер по гарантии даже стал мне угрожать, в ответ на что я оставил записи в книге жалоб и предложений», — возмущен таким поведением дилера автовладелец.

С Андреем ситуация патовая. Пока идут суды и ведутся споры насчет проведения автотехнической экспертизы, кузов «китайца» гниет, а устранять дефекты белорус не вправе по определению суда. Все усложняется и тем, что ответчик обжаловал решение суда о проведении экспертизы, по поводу чего в июле пройдет повторное заседание.





Понятно, что претензии касательно качества автомобиля относятся непосредственно к дилеру, но так как лизингодатель не содействует расторжению договора с продавцом, то Андрей ведет тяжбы с лизинговой компанией. «Они предлагали мне мировое соглашение, по которому мне причиталось в пять раз меньше выплаченной мною на тот момент суммы по лизингу и за услуги адвоката. Я же на сегодня требую расторжения договора лизинга, возврата автомобиля и части уплаченных платежей без процентов или минимальную сумму, чтобы покрыть расходы на авансовый платеж и адвоката, но ответчик отказался. А пока я продолжаю платить ежемесячно за ржавый, с неустраненными дефектами автомобиль 60% от своего заработка», — огорченно говорит мужчина, уставший мириться со всеми "косяками" и неисправностями.

«Я рассчитывал получить надежный, новый, а главное качественный автомобиль, но на деле почти сразу столкнулся с тем, что плачу за ржавый, с огромным количеством недостатков автомобиль, который даже не могу использовать по назначению, расходуя большую часть времени и средств, а также душевных переживаний, из месяца в месяц посещая автоцентр для устранения или выявления поломок, ржавчины и дефектов автомобиля, а также постоянно сталкиваясь с недобросовестным выполнением работ и обязанностей», — добавил он.

Владелец Lifan не рисует радужные перспективы, но пытается стучаться во все двери. Рассчитывает и на помощь Конституционного суда, и планирует придать огласке свою историю. Чем она закончится, пока неизвестно, а в июле в суде будет рассмотрена жалоба лизинговой компании по проведению экспертизы. «Даже если откажет первая, вторая инстанция, не помогут прокуратура, Верховный суд и Администрация президента, этим все не закончится. Я твердо убежден, что закон на моей стороне», — резюмирует Андрей.