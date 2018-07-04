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«Уличные акции нужны только политикам и активистам?» Обманутые дольщики не могут провести пикет

05.07.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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40 семей оказались обмануты при строительстве жилья. Три раза они попытались организовать пикет, но все время получали отказ. В итоге обратились за помощью в «Говори правду».

«Уличные акции нужны только политикам и активистам?» Обманутые дольщики не могут провести пикет
- Мое утро началось со встречи с главой идеологического управления Мингорисполкома Павлом Скалабаном, сообщил один из лидеров компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. – Вместе с Мариной, которая представляла обманутые семьи, мы обсуждали проведение массовых мероприятий в Минске. На конкретном примере обманутых людей, которые хотят рассказать о своей истории, привлечь внимание общества к своей беде и предупредить остальных. 

В Минске нужно увеличивать количество разрешённых мест (сегодня их три и далеко не в центре), а в идеале - использовать практику предвыборных кампаний, когда есть только список запрещённых мест, все остальное - разрешено. И, конечно, нужен заявительный принцип, чтобы чиновник не мог принимать политически мотивированные решения, кому давать право говорить, а кого - затыкать. Тогда право на проведение собраний будет реализовано для каждого гражданина. В качестве положительного примера обсудили концерт 25 марта в парке возле оперного театра.

Мне пример пикета обманутых граждан важен ещё и потому, что это не про политику. Так получилось, что, когда мы говорим про массовые акции, люди чаще всего думают, что они нужны лишь политикам и активистам. А вот нет. Поводов может быть гораздо больше, чем политический протест или парад. И все они достойны внимания и права высказать свою точку зрения.

По итогу встречи отправили нас в администрацию района, говорят, проблема там. Теперь пойдём туда - это наш следующий шаг.


 
Теги: Минск
 
 
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40 семей оказались обмануты при строительстве жилья. Три раза они попытались организовать пикет, но все время получали отказ. В итоге обратились за помощью в...
 
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