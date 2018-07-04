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Они возвращаются. Четыре игрока, которые украсят наш чемпионат

05.07.2018 08:25 — Разное | Партизан  
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Трансферное окно в Беларуси открывается 19 июля.

Они возвращаются. Четыре игрока, которые украсят наш чемпионат
Сергей Баланович
 Белорусские команды уже активно подписывают новичков. Пока что свободных агентов. Минское и брестское «Динамо» подписали несколько легионеров. Кроме того, в Беларусь вернулись видные соотечественники.

Егор Филипенко


Защитник перешел в БАТЭ в третий раз, пишет by.tribuna.com Первый был на старте карьеры, второй – после нескольких лет в России («Спартак», «Томь», «Сибирь»). После сезона-2014 Филипенко перешел в «Малагу», но в Примере толком заиграть не удалось: 8 матчей и твердая прописка на скамейке запасных. В 2016 году белорус променял теплую Андалусию на не менее теплый Израиль. В «Маккаби» дела у Егора были лучше (18 матчей), но завершал сезон 2017/18 белорус в аренде.

Вторая попытка построить карьеру за рубежом тоже не удалась Филипенко. Зачем он БАТЭ?

Сергей Кривец


Во второй раз Кривец уехал из чемпионата Беларуси в 2014 году, сменив БАТЭ на «Метц». Во Франции белорус сподобился на два забитых мяча за два сезона и надежд руководства не оправдал. Затем Кривец переехал в Польшу, где провел по сезону за «Вислу» и «Арку». Летом Кривец далеко от Польши решил не уезжать, и будет играть в приграничном Бресте.

Брест подписал Кривца, хотя команде больше нужно укреплять другие позиции. Но хавбек точно пригодится

Виталий Лисакович


Самый перспективный воспитанник «Шахтера» зимой на правах аренды уехал в хорватское «Динамо». За дубль загребской команды белорус провел 11 матчей, в которых забил один мяч. Спустя полгода Лисакович вернулся в Солигорск – первый зарубежный опыт получился непродолжительным.

Пора взрослеть. История взлета Виталия Лисаковича

Сергей Баланович

Баланович клубы менять не любит. Футболист начинал карьеру в родной пинской «Волне». Спустя год перспективный полузащитник перешел в «Шахтер», за который выступал с 2008 по 2014 годы. Затем Сергей уехал на повышение в «Амкар», в котором отыграл четыре сезона. В июне пермский клуб прекратил существование, и Баланович вернулся в «Шахтер» – по собственному желанию.

Фото: Viktor Drachev, Maksim Malinouski/EuroFootball/Getty Images, официальный сайт «Шахтера», Globallookpress.com//Kurt Desplenter/Belga/ZUMA Wire


 
Теги: Брест
 
 
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Трансферное окно в Беларуси открывается 19 июля.
 
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