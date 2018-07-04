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Статкевича вечером отпустили из изолятора. Теперь будут изолировать "дробно"

05.07.2018 08:09 — Разное | Партизан  
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Оппозиционного политика Николая Статкевича не оставили в изоляторе на Окрестина досиживать административный арест, который он должен был отбыть еще в марте, а выпустили на свободу 4 июля.

Об этом сообщила в своем фейсбуке его жена Марина Адамович.
Статкевич был задержан 3 июля около своего дома перед анонсированной им «Акцией освобождения и солидарности». Ночь он провел в изоляторе, а днем ​​в среду его отвезли в суд Первомайского района. Политик отказался участвовать в судебном заседании и потребовал вернуть его в изолятор.


Фото из фейсбук
В результате, пишет НН, судья Юрий Горбатовский заочно оштрафовал Статкевича на 40 базовых величин (980 рублей) за акцию 3 июля. Предполагалось, что политика повезут на Окрестина досиживать административный арест за акцию в День Воли, однако вечером он уже был на свободе.

 
 
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Оппозиционного политика Николая Статкевича не оставили в изоляторе на Окрестина досиживать административный арест, который он должен был отбыть еще в марте, а...
 
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