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Статкевича вечером отпустили из изолятора. Теперь будут изолировать "дробно"
Оппозиционного политика Николая Статкевича не оставили в изоляторе на Окрестина досиживать административный арест, который он должен был отбыть еще в марте, а выпустили на свободу 4 июля.
Об этом сообщила в своем
Статкевич был задержан 3 июля около своего дома перед анонсированной им «Акцией освобождения и солидарности». Ночь он провел в изоляторе, а днем в среду его отвезли в суд Первомайского района. Политик отказался участвовать в судебном заседании и потребовал вернуть его в изолятор.
Фото из фейсбук
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Оппозиционного политика Николая Статкевича не оставили в изоляторе на Окрестина досиживать административный арест, который он должен был отбыть еще в марте, а...
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