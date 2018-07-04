фейсбуке его жена Марина Адамович. Об этом сообщила в своемего жена Марина Адамович.

Статкевич был задержан 3 июля около своего дома перед анонсированной им «Акцией освобождения и солидарности». Ночь он провел в изоляторе, а днем ​​в среду его отвезли в суд Первомайского района. Политик отказался участвовать в судебном заседании и потребовал вернуть его в изолятор.









Фото из фейсбук