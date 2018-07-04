В Беларуси откроется французская сеть строительных гипермаркетов Leroy Merlin

У строительных гипермаркетов Mile, «Материк» и «ОМА» в ближайшее время появится серьезный конкурент. В Беларусь приходит французский строительный ретейлер Leroy Merlin. Первый гипермаркет этой сети будет построен в конце улицы Тимирязева.





Leroy Merlin — это международная компания-ретейлер, которая специализируется на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Торговая сеть объединяет более 400 магазинов во всем мире. В России насчитывается 77 магазинов Leroy Merlin, в Польше — 48, в Испании — 60, в Италии — 47, во Франции — 129. Также сеть представлена в Бразилии, Португалии, Греции, Румынии, Китае, Украине и на Кипре.





Каждый гипермаркет Leroy Merlin состоит из 15 отделов, где продаются до 35 000 наименований товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад.





Минский гипермаркет Leroy Merlin будет построен в конце улицы Тимирязева, слева от автоцентра «Хёндэ АвтоГрад». Его общая площадь составит 17 000 кв. м, площадь торгового зала — 10 000 кв. м, уличный павильон отдела «Сад» займет 1000 кв. м. Рядом будет обустроена парковка на 900 машино-мест.





«Сейчас ведется проектирование здания, строительство начнется ориентировочно в декабре 2018-го — марте 2019 года. Открыться гипермаркет должен в конце 2019-го — начале 2020 года, — рассказали Onliner.by представители сети. — Всего планируется открытие четырех магазинов Leroy Merlin в Минске».



