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Аграрии Брестской области приступили к жатве – на 2 недели раньше
05.07.2018 09:43 — Разное | Аргументы и факты
Сельскохозяйственные предприятия Брестской области приступили к уборке урожая, сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ.
В текущем году погодные условия в Беларуси не способствовали получению хорошего урожая зерновых – продолжительная засуха привела к тому, что часть посевов погибла, пишет
Как рассказали в эфире телеканала, хозяйства Брестчины уже начали уборку зерновых – на две недели раньше запланированного срока. В частности, к работе на полях приступили в ОАО "Нарутовичи" и ОАО "Агро-сад "Рассвет". В ближайшем времени в поля выедут комбайны других хозяйств.
По словам специалистов предприятий, из-за засухи в текущем году урожайность зерновых будет ниже как минимум на треть.
Была также озвучена информация о площадях, которые наиболее пострадали от погоды в Брестской области, – всего около 50 тысяч гектаров.
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В текущем году погодные условия в Беларуси не способствовали получению хорошего урожая зерновых – продолжительная засуха привела к тому, что часть посевов...
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