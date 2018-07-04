Аграрии Брестской области приступили к жатве – на 2 недели раньше

Сельскохозяйственные предприятия Брестской области приступили к уборке урожая, сообщили в среду в эфире телеканала ОНТ.

В текущем году погодные условия в Беларуси не способствовали получению хорошего урожая зерновых – продолжительная засуха привела к тому, что часть посевов погибла, пишет Sputnik.by.

Как рассказали в эфире телеканала, хозяйства Брестчины уже начали уборку зерновых – на две недели раньше запланированного срока. В частности, к работе на полях приступили в ОАО "Нарутовичи" и ОАО "Агро-сад "Рассвет". В ближайшем времени в поля выедут комбайны других хозяйств.

По словам специалистов предприятий, из-за засухи в текущем году урожайность зерновых будет ниже как минимум на треть.

Была также озвучена информация о площадях, которые наиболее пострадали от погоды в Брестской области, – всего около 50 тысяч гектаров.