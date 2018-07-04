​Дни культуры Украины в Беларуси начинаются в Минске

Соседи выступят во Дворце Республики. За что, конечно же, отблагодарим овациями.

Организовать и провести перекрёстные Дни культуры – поручение президентов (нашего Александра Лукашенко и украинского Петра Порошенко). Вечером на главной концертной площадке Беларуси выступит всемирно известный ансамбль имени Вирского, а также звёзды эстрады страны, о которой говорят «самая хлеборобная, самая поющая и самая красивая». Проверить истину в эти Дни смогут также гости фестиваля «Александрия собирает друзей» и жители Гомеля – ближайшего к Украине областного центра. Ожидают мастеров искусств и на «Славянском базаре в Витебске».