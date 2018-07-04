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​Дни культуры Украины в Беларуси начинаются в Минске

05.07.2018 09:56 — Разное | ОНТ  
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Соседи выступят во Дворце Республики. За что, конечно же, отблагодарим овациями.

Организовать и провести перекрёстные Дни культуры – поручение президентов (нашего Александра Лукашенко и украинского Петра Порошенко). Вечером на главной концертной площадке Беларуси выступит всемирно известный ансамбль имени Вирского, а также звёзды эстрады страны, о которой говорят «самая хлеборобная, самая поющая и самая красивая». Проверить истину в эти Дни смогут также гости фестиваля «Александрия собирает друзей» и жители Гомеля – ближайшего к Украине областного центра. Ожидают мастеров искусств и на «Славянском базаре в Витебске».

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Организовать и провести перекрёстные Дни культуры – поручение президентов (нашего Александра Лукашенко и украинского Петра Порошенко).
 
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