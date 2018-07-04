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В результате нового отправления отравляющим веществом, которое уже идентифицировано как "Новичок", пострадали мужчина и женщина.

Как заявила глава контртеррористического управления Скотленд-Ярда Нейл Басу, в ходе нового отправления отравляющим веществом "Новичок" пострадали 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули.

«Этим вечером мы получили результаты исследований из Портон-Дауна которые показывают, что двое человек подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», - отметил Нейл Басу.

По словам представителя Скотленд-Ярда, первой была госпитализирована 44-летняя женщина. Это случилось еще 30 июня по одному из адресов в Эймсбери. Женщина была без сознания, поэтому ее сразу госпитализировали. Через несколько часов в тот же день Позднее в тот же день, по этому же адресу вновь вызвали скорую. На этот раз для 45-летнего мужчины. Он также был доставлен в больницу. В настоящее время оба пострадавших находятся в критическом состоянии.

Сейчас полиция пытается установить все обстоятельства произошедшего и, в первую очередь, каким образом и где мужчина и женщина могли вступить в контакт с нервно-паралитическим веществом.

Одним из основных направлений расследования является предположение, что отправление Скрипалей и нынешнее отправление двух жителей Лондона могут быть связаны между собой.