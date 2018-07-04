Победительницу последнего Евровидения Нетту Барзилай обвинили в плагиате





Проведение конкурса "Евровидение-2019" оказалось под угрозой срыва из-за обвинений в плагиате Нетты Барзилай.

Обвинения выдвинула крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music. Как заявили представители компании песня "Toy", которую исполнила на конкурсе Нетта Барзилай, является плагиатом композиции "Seven Nation Army" группы The White Stripes, чьи интересы представляет Universal Music.

Звукозаписывающая компания уже направила авторам песни "Toy" Дорону Медали и Ставу Бегери предупредительное письмо о начале разбирательства. Если в ходе него будет подтверждено, что исполненная Неттой Барзилая композиция не является оригинальной, то это повлечет за собой серьезные последствия.

Так, согласно условиям конкурса, участвовать в нем могут исполнители исключительно с оригинальными композициями. Таким образом, Нетта Барзилай может лишиться статуса победительницы а Израиль - права принять у себя очередной конкурс Евровидения. При этом следует учесть, что подобного рода разбирательства не проходят быстро. Конкретный вердикт может быть вынесен перед самым конкурсом, что создает серьезную угрозу срыва конкурса "Евровидение-2019".