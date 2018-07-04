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​Аномальная жара в Канаде унесла жизни 20 человек

05.07.2018 10:24 — Разное | ОНТ  
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Около 20 человек погибли в Монреале после того, как аномальная жара установилась на большей части территории страны.

Как сообщают местные СМИ, экстремальные температуры Монреаля (максимальная достигала +35°C, ощущалась, как +40°C)  стали причиной смерти 12 человек только в Монреале. Ни у одной из жертв не было кондиционера, все погибшие от жары жили в многоквартирных домах.

 
 
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Около 20 человек погибли в Монреале после того, как аномальная жара установилась на большей части территории страны.
 
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