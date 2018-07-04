​Аномальная жара в Канаде унесла жизни 20 человек

Около 20 человек погибли в Монреале после того, как аномальная жара установилась на большей части территории страны.

Как сообщают местные СМИ, экстремальные температуры Монреаля (максимальная достигала +35°C, ощущалась, как +40°C) стали причиной смерти 12 человек только в Монреале. Ни у одной из жертв не было кондиционера, все погибшие от жары жили в многоквартирных домах.