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​Билеты на «Славянский базар» 5 и 6 июля можно купить со скидкой

05.07.2018 10:24 — Разное | ОНТ  
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В Витебске сегодня и завтра можно будет приобрести билеты на «Славянский базар» со значительной скидкой. Правда, сделать это можно только в концертных кассах самого города.

До старта фестиваля остаются считанные дни, уже 9 июля состоится первый концерт. Зрителям обещают много сюрпризов. Впервые на фестиваль заглянет известный французский актёр Жерар Депардье. Юбилей главной сцены фестиваля решили отметить скидками на билеты на концерты в Летнем амфитеатре.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар»: «Амфитеатр начал работать ровно 30 лет назад. За это время там состоялась не одна тысяча проектов (как фестивальных так и проектов в течении года), поэтому 5 и 6 июля дирекция фестиваля объявляет праздничную скидку для фестивальных зрителей в размере 30%, на эти два дня и именно на проекты, которые состоятся на сцене Летнего амфитеатра».

Сейчас на сцене 30-летнего амфитеатра круглосуточно работают инженеры и техники, идёт монтаж сценического оборудования. В этом году в Витебске на фестивале ждут более пяти тысяч артистов из 41-й страны мира.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске сегодня и завтра можно будет приобрести билеты на «Славянский базар» со значительной скидкой.
 
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