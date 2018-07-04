Названы десять самых производительных Android-смартфонов в июне

Команда разработчиков популярного синтетического бенчмарка AnTuTu опубликовала список из десяти самых мощных Android-смартфонов, прошедших тестирование в июне. Об этом пишет Gizmochina.

10 место: Nubia Red Magic

В AnTuTu гаджет набрал 214 тысяч очков. Процессором для аппарата выступает флагманский чип прошлого поколения Snapdragon 835. Оперативной памяти 8 ГБ, постоянной — 128 ГБ. Операционная система аппарата — Android 8.1 Oreo, емкость встроенного аккумулятора — 3800 мАч.





Смартфон выполнен из алюминия и сконструирован таким образом, чтобы эффективно рассеивать тепло. На задней стороне устройства есть светодиодная LED-полоса. Red Magic Phone оснащается 5,99-дюймовым дисплеем разрешением Full HD+, загнутым 2.5D-стеклом и соотношением сторон 18:9. Контрастность панели составляет 1500:1.

Основная камера смартфона одинарная (модуль Samsung 5K2X7SX), разрешением в 24 Мп. Диафрагма — f/1.7. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная.

9 место: Sony Xperia XZ2

В тестировании смартфону удалось набрать 251 тысячу баллов. Этого получилось достичь благодаря процессору Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Емкость аккумулятора — 3180 мАч, предустановленная операционная система — Android 8 Oreo.





Смартфон получил стеклянный корпус, дисплей на 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9 (разрешение — 2160 на 1080 пикселей), а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Есть защита от воды по стандарту IP65/68.

Разрешение основной камеры — 19 Мп (f/1.8). С ее помощью можно записывать 4K HDR-видео, а также slo-mo видео в разрешении Full HD на скорости 960 кадров в секунду. Фронтальная камера — 5-мегапиксельная.

Еще одной особенностью Sony Xperia XZ2 являются стереодинамики S Force. В некоторых сценариях использования (например, в играх) смартфон в зависимости от воспроизводимого звукового сопровождения вибрирует с определенной частотой, усиливая эффект присутствия.

8 место: Samsung Galaxy S9

В AnTuTu результат смартфона составил 261 тысячу очков. Отметим, что в тестировании принимала участие версия устройства с процессором Snapdragon 845.





Аппарат защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68 и оснащается экраном на 5,8 дюймов (2960 на 1440 пикселей, матрица Super AMOLED). Оперативной памяти 4 ГБ, постоянной — от 64 ГБ. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

Из основных фишек гаджета выделяется основная камера на 12 Мп, которая умеет изменять диафрагму. Значение f/1.5 рекомендуется использовать для съемок в темноте, f/2.4 — для создания снимков при хорошем освещении для большей детализации.

7 место: Xiaomi Mi Mix 2S

Новый флагманский смартфон компании с процессором Snapdragon 845, который набрал в тестировании 262 тысячи очков. Оперативной памяти установлено 6 или 8 ГБ, постоянной — от 64 ГБ.





Корпус смартфона выполнен из керамики, на передней стороне располагается дисплей диагональю в 5,99 дюймов и IPS-матрицей (2160 на 1080 пикселей). От одного полного заряда аккумулятора емкостью в 3400 мАч гаджет работает около одного дня.

Основная камера в устройстве сдвоенная, разрешением каждого модуля в 12 Мп. Ее основная особенность — возможность использования искусственного интеллекта для автоматического улучшения фотографий. Фронтальная селфи-камера — 5-мегапиксельная.

6 место: Samsung Galaxy S9+

От младшего Galaxy S9 версия с приставкой Plus в названии отличается диагональю дисплея в 6,2 дюйма и объемом аккумулятора — 3500 мАч.





Кроме того, в Galaxy S9+ используется 6 ГБ оперативной памяти против 4 ГБ в более миниатюрной модификации. Процессор такой же — Snapdragon 845 (в Беларуси официально продаются модели только с чипом Exynos 9810).

Из различий также остановимся на сдвоенной основной камере. Дополнительный 12-мегапиксельный модуль позволяет смартфону создавать фотографии с эффектом размытия заднего фона (боке) и 2-кратным зумом.

5 место: Smartisan R1

Результат аппарата — 273 тысячи баллов. Он оснащается 6,17-дюймовый дисплеем (2242×1080 пикселей), процессором Snapdragon 845 и видеочипом Adreno 630. Оперативной памяти в аппарате может быть 6 или 8 ГБ, постоянной — 64 и 128 ГБ. В продаже также появится модификация с объемом встроенного хранилища в 1 ТБ типа UFS 2.1.





Основная камера сдвоенная, на 12 и 20 Мп. Разрешение фронтального модуля составляет 24 Мп. Емкость встроенного аккумулятора с поддержкой технологии быстрой зарядки Quick Charge 4+ равняется 3600 мАч. Есть и технология беспроводной подзарядки.

4 место: Xiaomi Mi 8

Новейшему флагманскому аппарату от компании Xiaomi в тесте AnTuTu удалось набрать 272 тысячи баллов. Процессором выступает Snapdragon 845 оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ. Объем постоянного хранилища — 64 и 128 ГБ, его можно расширить картами microSD. Емкость встроенного аккумулятора — 3300 мА·ч.





Xiaomi Mi8 получил корпус из стекла. На задней стороне аппарата располагается сканер отпечатков пальцев. Диагональ AMOLED-дисплея устройства составляет 6,21 дюйма, соотношение сторон — 18,7:9. Максимальная яркость — 600 нит, есть полная поддержка цветового охвата DCI-P3. Разрешение — Full HD+ (2248 на 1080 пикселей).

В верхней части экрана есть вырез. В нем располагаются датчики распознавания лиц пользователей. Основная камера на задней стороне девайса сдвоенная, разрешение обоих модулей — 12 Мп. Разрешение фронтального модуля — 20 Мп. Есть поддержка ИИ для создания лучших снимков.

3 место: OnePlus 6

Топовый аппарат производителя набрал в тесте AnTuTu 282 тысячи баллов. Этого удалось достичь за счет процессора Snapdragon 845. Оперативной памяти — 6 или 8 ГБ, постоянной — 64, 128 и 256 ГБ. Емкость встроенного аккумулятора с поддержкой быстрой зарядки — 3300 мАч. На тыльной стороне аппарата есть сканер отпечатков пальцев, но гаджет можно разблокировать и сканированием лица.





В аппарате используется 6,28-дюймовый AMOLED-экран с соотношением сторон 19:9. В верхней части дисплея есть небольшой вырез, разрешение панели — 2280 на 1080 пикселей. Основная камера сдвоенная, на 16 Мп и 20 Мп (диафрагма обоих модулей f/1.7). Фронтальный модуль — 16-мегапиксельный (f/2.0). «Из коробки» OnePlus 6 работает на операционной системе Android 8.1.

2 место: Vivo NEX

Результат смартфона в AnTuTu — 284 тысячи баллов. Его аппаратной основой является чипсет Qualcomm Snapdragon 845, объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, постоянной — 128 или 256 ГБ. Емкость аккумулятора составила 4000 мАч.





Диагональ Super AMOLED-дисплея составляет 6,59 дюйма, разрешение — 2316×1080 (19,3:9). В ней отсутствует вырез для динамика, фронтальной камеры и датчиков. Вывод звука реализован с помощью прямой передачи звуковых волн, как в первом Xiaomi Mi Mix, а датчики спрятаны под экран.

Для фронтальной камеры реализован специальный механизм, позволяющий ей выезжать из верхнего торца и заезжать туда-обратно. При этом фронтальная камера довольно простая: 8 Мп, f/2,0, без автофокуса.

Основная камера двойная: основной модуль использует 12-Мп сенсор IMX363 и имеет светосилу f/1,8, вторая камера — 5 Мп и f/2,4. Имеется оптическая стабилизация.

1 место: Xiaomi Black Shark

В тесте гаджет набрал 287 тысяч очков. Процессором выступает чип Snapdragon 845. Из интересных особенностей — продвинутая система жидкостного охлаждения, которая препятствует падению тактовой частоты во время игр.





В стандартной версии аппарата используется 6 ГБ оперативной памяти, в старшей — 8 ГБ. Объем постоянной памяти соответственно составляет 64 и 128 ГБ. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки. Смартфон работает на операционной системе Android 8 Oreo с оболочкой JOY UI.

Основная камера на задней стороне аппарата сдвоенная, на 12 и 20 Мп. Разрешение фронтального модуля — 20 Мп. Диагональ экрана — 5,99 дюйма, соотношение сторон — 18:9, разрешение — Full HD+. Кроме того, присутствует поддержка цветового охвата DCI-P3.