ВВП в I квартале вырос на 5,2%

Об увеличении объема ВВП в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году сообщает Национальный сатистический комитет.

На сайте ведомства отмечено, что в текущих ценах размер ВВП составил 26,6 млрд рублей, данные рассчитаны по второй оценке тремя методами (производственным, использования доходов и формирования ВВП по источникам доходов).

Информация основана на официальных статданных, административных данных Министерства финансов об исполнении бюджета, актуализированных данных платежного баланса Национального банка и др.

Первоначальная оценка ВВП производственным методом являлась предварительной, поскольку основывалась на оперативной информации статистических обследований, экспертных оценках и косвенных расчетах.

Группа Всемирного банка в июне отметила высокий уровень внешнего долга Беларуси и спрогнозирует в 2018 году рост ВВП не более 3%.

По словам главы представительства банка Алекса Кремера, группа ВБ признает окончание рецессии и восстановление экономики Беларуси. Однако уровень внешнего дола страны остается довольно высоким и продолжает расти. Поэтому ВВП не сможет быть выше 3%.

Напомним, по итогам первых четырех месяцев рост внутреннего валового продукта (ВВП) составил 4,8% (Белстат).

По информации Министерства финансов Беларуси, государственный долг страны на 1 апреля 2018 года составил 41,3 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом 2018 года на 838,0 млн рублей, или на 2,0%.

В 2019-2025 годах Беларусь планирует направить на погашение внешнего и внутреннего государственного долга 23,46 млрд долларов. Такая информация министерства финансов приводится в проспекте эмиссии евробондов, размещенных белорусскими властями в первом квартале.

Выплаты по внешнему госдолгу составят 19,1 млрд долларов, по внутреннему - 4,36 млрд.

В 2019 году платежи по госдолгу составят 3,6 млрд долларов, в 2020-м - 3,78, в 2021-м - 3,54, в 2022-м - 3,6, в 2023-м - почти 4 млрд долларов, в 2024-м - 2,59 млрд и 2,36 млрд долларов в 2025-м.

Напомним, рост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 3,4%.