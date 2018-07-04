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В Гомеле «заминировали» железнодорожный вокзал: эвакуированы 234 человека
05.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
2 июля в 7.41 на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции «Гомель» заминирован.
В результате оперативно принятых мер сотрудниками милиции из зданий двух железнодорожных вокзалов эвакуированы 234 человека. Нарядами Гомельского ОВД на транспорте обследована вся территория.
Взрывных устройств обнаружено не было. В ходе розыскных мероприятий установлено, что сообщение о заминированные поступило от неработающего 38-летнего гомельчанина, имеющего психическое расстройство, сообщает
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2 июля в 7.41 на спецлинию 102 поступил звонок от неизвестного. Мужчина сообщил, что железнодорожный вокзал на станции «Гомель» заминирован. В результате...
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