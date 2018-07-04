В центральной районной библиотеке проходит выставка, посвящённая А.С.Тужикову

В центральной районной библиотеке им. Н.К Крупской проходит выставка по случаю 95-летия со дня рождения заслуженного работника транспорта БССР Анатолия Тужикова.

Трудовая жизнь Анатолий Степановича Тужикова (1923–2004) тесно связана с жлобинским вагонным депо. Здесь он долгие годы работал мастером. За достигнутые высокие производственные результаты в 1980 году был удостоен почётного звания заслуженного работника транспорта БССР.

Н.ВОРОНОВИЧ

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