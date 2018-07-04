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Извержение вулкана в Гватемале: число пропавших без вести растет
05.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
По данным национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий, число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале достигло 332 человек.
В близлежащих населенных пунктах около тысячи домов оказались под слоем пепла и лавы.
Извержение вулкана произошло 3 июля. Ранее сообщалось о 120 погибших и около 200 пропавших без вести.
Для людей, оставшихся без крова, планируют построить жилье в более безопасных районах.
Источник:
Фото Global Look Press
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По данным национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий, число пропавших без вести в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале...
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