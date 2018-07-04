Александр Лукашенко с президентами Германии и Австрии посетил мемориальный комплекс «Тростенец»

Президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с федеральными президентами Германии и Австрии Франком-Вальтером Штайнмайером и Александром Ван дер Белленом посетил мемориальный комплекс «Тростенец», где состоялся митинг-реквием, посвященный памяти жертв нацизма.

Главы государств по пути к мемориальному кладбищу «Благовщина» — месту проведения митинга-реквиема — прошли мимо архитектурно-скульптурных сооружений, символизирующих вагоны, в которых привозили людей в концлагерь. В окнах этих «вагонов» были видны горящие лампады и цветы. При этом на фонограмме слышались звуки приближающегося поезда, голоса людей на разных языках, детские крики.

В ходе выступления на митинге-реквиеме глава белорусского государства объявил минуту молчания. О важности помнить уроки истории говорили президенты Германии и Австрии, другие высокие гости. Озвучено послание Президента Польши Анджея Дуды.

Вниманию участников мероприятия был представлен музыкальный эпизод «Минута памяти и скорби», символизирующий память о жертвах фашистских палачей и призыв не допустить повторения ужасов войны. Прозвучали также стихи и музыка в исполнении сводного ансамбля скрипачей. В завершение в небо были выпущены белые голуби, а Президент Беларуси и высокие гости возложили цветы к памятной плите мемориального кладбища «Благовщина».

Лукашенко призывает сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого

«Имея уникальную возможность знать правду той войны из рассказов очевидцев, главное, что мы должны сделать, — сохранить эту правду, не допустить возрождения страшного прошлого. Ведь история жестоким образом показала, что нельзя игнорировать зло, даже существующее на стадии идеи. Его трансформация в реальную угрозу в таком случае — просто вопрос времени», — подчеркнул глава государства.

«Мы — представители разных народов, вероисповеданий, жители разных государств, политики и общественные деятели — находимся здесь, потому что помним трагические уроки общей истории. Знаем, как обесценила человеческую жизнь идеология нацизма, перевернувшая мир преступлениями, которым нет равных по своей жестокости», — сказал Александр Лукашенко.

По его словам, самым непостижимым явлением Второй мировой войны стали лагеря смерти. На территории одного из них, крупнейшего по числу жертв, построен новый памятный объект в Благовщине. «Дорогой смерти здесь суждено было пройти евреям из Берлина, Бремена, Вены, Дортмунда, Праги и других европейских городов. Здесь же покоится прах и белорусского мирного населения, подпольщиков и советских военнопленных, которые были уничтожены, — отметил Президент. — Палачи, зомбированные и управляемые антигуманной нацистской идеей, уничтожали всех, кто не соответствовал их извращенному представлению о новом порядке и мироустройстве».

Глава государства заметил, что белорусским архитекторам удалось воплотить в мемориале тонкую грань между жизнью и смертью, преступив которую живой человек превращался в пригоршню пепла. Он выразил искренние слова благодарности присутствовавшим на мероприятии президентам, политикам и общественным деятелям, представителям религиозных организаций, руководству и жителям европейских городов, всем неравнодушным людям, общими усилиями которых сохраняется память о жертвах «Тростенца».

Александр Лукашенко призвал всех поддержать инициативу белорусской стороны по созданию электронной Книги памяти жертв «Тростенца».

Глава государства также отметил, что участников мероприятия собрала боль памяти о страшных событиях Второй мировой войны. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что главный символ нынешней встречи — это то, что все ее участники собрались вместе, как одна семья.

Лукашенко: мировое сообщество снова сталкивается с «демонами нетерпимости»

«Послевоенное устройство на многие десятилетия обеспечило баланс безопасности и мира на континенте. И казалось, что уроки Второй мировой войны, общие для всех, навсегда усвоены человечеством. Но сегодня мы видим, что прошлое нас не оставляет. Многие не признают государственных границ. Мировое сообщество снова сталкивается с „демонами нетерпимости“, которые разжигают ненависть и провоцируют насилие», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь убеждена в необходимости начать новый масштабный международный диалог, направленный на преодоление всех противоречий.

«Диалог, дефицит которого отчетливо ощущается в нынешних геополитических отношениях», — отметил он.

Только через доверие, уважение и открытый, честный разговор возможно прийти к реальному укреплению международной безопасности, сообща противостоять враждебности, ненависти и фанатизму, обеспечить детям счастливое будущее, уверен белорусский лидер.

«И абсолютно не важно, где состоится этот диалог, и даже не важно в рамках какой организации — действующей или вновь созданной нами, но этот диалог нам очень нужен. И все мы это понимаем. Мы ощущаем холод уже не холодной войны. Нам надо остановиться. И то, что мы сегодня об этом говорим, — это залог того, что мы научились извлекать уроки из истории. Никогда больше не должна повториться в мире трагедия, поставившая под угрозу существование человечества», — резюмировал белорусский лидер.

«Иди и смотри!» — Президент Германии в «Тростенце» пообещал сохранить память о жертвах преступлений нацистов

Федеральный Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая на митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец», пообещал не дать угаснуть знанию о преступлениях нацистов в годы Второй мировой войны.

«Чем ближе подходишь к этому месту, тем с большим трудом дается этот путь. Знание о том, что здесь произошло, ложится на плечи многотонным гнетом. Кто приходит сюда, тот читал или слышал о преступлениях, которые немцы совершили в отношении белорусов, своих европейских соседей и своих же земляков. Тот знает, какой опустошительный след оставила на этой земле последняя, кошмарная война. Больше четверти населения Беларуси не пережило германскую оккупацию», — сказал Президент Германии.

Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил о сюжете фильма «Иди и смотри» Элема Климова, который шел в кино много лет назад, в 1985 году. «Это был год, когда железный занавес начал приподниматься, и фильм этого великолепного советского режиссера показывали во всей Европе — как на Востоке, так и на Западе. Это была встреча лицом к лицу с войной. Не такой войной, которая была известна до этого. Нет, с той войной, которая затмила собой память обо всех предыдущих войнах, которая травмировала целые поколения и исказила облик нашего континента: это был поход германского вермахта против Советского Союза, и целью этого похода было истребление», — констатировал германский лидер.

«Иди и смотри»! Да, трудно следовать этому зову. Все еще трудно. В нас вселяют ужас сотни тысяч жертв, которых поглотил этот ад, которые стали людьми без имени, прежде чем их затолкали в лагеря, отравили газом или сразу с перрона железнодорожной станции в Малом Тростенце погнали к краю рва и там расстреляли. В нас вселяет ужас война, планы, приказы и методы ведения которой подразумевали тотальное уничтожение. Беларуси пришлось на себе испытать, что это означает. Более 600 деревень вместе со всеми жителями были стерты с лица земли", — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Он отметил, что те события были делом рук человеческих, и у этих преступлений были немецкие имена — Генрих Гиммлер, Райнхард Гейдрих, Эрих фон дем Бах-Зелевски, Оскар Дирлевангер…

«Это местечко, Малый Тростенец, захваченное вермахтом как „жизненное пространство на востоке“, стало местом смерти. Оно находилось на самом конце цепочки директив, не было обозначено ни на одной географической карте, зато значилось в плане окончательного решения еврейского вопроса. Уже давным-давно надо было вернуть его в историческое сознание Европы, — заявил Федеральный Президент. — То, что произошло здесь, оставило глубокие раны. Их видят все, кто хочет видеть. Иди и смотри! — этот призыв, сколь бы мучителен он ни был, обращен к нам, к поколениям, родившимся позже».

Франк-Вальтер Штайнмайер уверен, что общеевропейская ответственность за то, чтобы больше не было войны, основывается на знании того, что люди творили со своими ближними в местах, подобных «Тростенцу».

Поэтому важно изучать историю и передавать ее каждому следующему поколению. «Частью этой исторической памяти европейцев, а в первую очередь немцев, неизбежно является и история Беларуси. После почти трех десятилетий независимости пришло время для того, чтобы эта страна в нашем сознании и понимании вышла из тени Советского Союза, но прежде всего — чтобы Беларусь воспринималась как государство с собственной историей, настоящим и будущим», — считает он.

Федеральный Президент отметил, что мемориальный комплекс «Тростенец» олицетворяет не только ужасную страницу белорусской истории, но и общую память.

Это результат совместных усилий белорусских и германских историков и общественных групп, таких как международные образовательные центры в Беларуси и Германии. «Без воли Беларуси к примирению это сотрудничество было бы невозможно. Мы никогда не должны забывать: цель войны на уничтожение, развязанной Германией, состояла в том, чтобы стереть с лица земли страну и людей, которые в ней жили. Тем глубже мое смирение, тем больше я благодарен людям в Беларуси за их волю к примирению», — подчеркнул германский лидер.

Он признал, что в Германии путь к памяти об этих преступлениях был долгим.

«Нам слишком много времени понадобилось для того, чтобы осознать эту ответственность. Сегодня наша ответственность — не дать угаснуть знанию о том, что здесь творилось. Я уверяю вас: мы будем защищать эту ответственность в том числе и от тех, кто говорит, что она искуплена за давностью лет. „Иди и смотри“! — это долг, который никогда не будет оплачен. И поэтому сегодня я как Президент Германии, как немец и как человек стою здесь перед вами с чувством благодарности за знаки примирения, с чувством стыда и скорби за те страдания, которые немцы принесли вашей стране», — резюмировал Франк-Вальтер Штайнмайер.

История «Тростенца» слишком долго была белым пятном в памяти Западной Европы — Президент Австрии

Об этом заявил Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, выступая на митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец».

«Люди знают „Освенцим“, и это важно. Но на фоне „Освенцима“ на задний план часто уходят названия других, не менее ужасных мест. И существует опасность, что забвение названий концентрационных лагерей и лагерей смерти может привести к потере памяти о бесчисленных жертвах и гигантских масштабах уничтожения. Национал-социалисты создали сеть террора, которая накрыла всю Европу. Знания об этом мы должны в наших же собственных интересах сохранить в коллективной памяти Европы как предостережение», — заявил Александр Ван дер Беллен.

По его словам, в настоящее время имеет место переломный момент времени, уходят люди, пережившие крупнейшую катастрофу XX века. «И когда однажды последние очевидцы замолкнут, нужно, чтобы были места памяти, которые могли бы говорить вместо них. Всех жертв национал-социалистического террора объединяет одно — будь то евреев, коммунистов или лиц, уничтоженных по иным причинам, — все они были людьми, которые подверглись особо жестокому преследованию», — подчеркнул Федеральный Президент.

Александр Ван дер Беллен отметил, что нацистская Германия причинила Беларуси и ее населению неописуемые страдания. Однако и Австрия, ставшая в 1938 году частью германского рейха, находилась, как и Германия, под властью идей национал-социализма. «Национал-социализм и холокост как в Австрии, так и в Германии — часть истории каждой семьи. Это значит, что большинство людей в той или иной степени столкнулись с этими явлениями. Будь то вследствие преступного соучастия или тогда, когда они сами или их родные стали жертвами преследований. Работа с этим прошлым, в котором линия раздела часто проходила между членами семей, никогда не была простой», — констатировал он.

Федеральный Президент рассказал, что после войны воля к критическому анализу национал-социализма была более чем осторожно выжидательной, и только в течение трех последних десятилетий произошла постепенная переоценка национал-социалистического прошлого. «Сегодня Австрия разделяет ответственность за преступления национал-социализма, в которых были замешаны в том числе австрийцы. Это, в частности, находит выражение в переработке, в том числе содержательной, австрийской экспозиции в „Освенциме“, которая активно ведется в настоящее время. В целом можно сказать, что забвение и вытеснение из памяти в последние годы уступило место укрепляющейся воле к воспоминанию и осмыслению», — сказал Александр Ван дер Беллен.

Он выразил надежду, что подобные «Тростенцу» мемориалы будут напоминать будущим поколениям о ценности мира и человечности.

"Поэтому я хотел бы, чтобы мы отдали дань памяти жертвам Малого Тростенца с чувством объединяющей надежды. И — как образно сказано в Декларации Стокгольмского международного форума по холокосту — чтобы мы «посеяли семена лучшего будущего в землю горького прошлого», — добавил Федеральный Президент.

Беларусь заинтересована в развитии диалога с Австрией по обеспечению безопасности в регионе – Лукашенко

Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил во время двусторонней встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во Дворце Независимости.

Президент обратил внимание на то, что Австрия играет значительную роль в укреплении безопасности в Европе. «И мы бы очень хотели, чтобы осенью текущего года на Минской конференции по безопасности в нашем регионе присутствовали австрийские представители высокого уровня. Мы бы хотели иметь солидный диалог по развитию процесса обеспечения безопасности в нашем регионе», — подчеркнул Александр Лукашенко.

«В 2019 году мы принимаем II Европейские игры, и мы бы очень хотели, чтобы лучшие ваши спортсмены были широко представлены на них. Пользуясь случаем, я бы хотел пригласить и вас посетить эти игры», — пригласил высокого гостя Президент.

Лукашенко поблагодарил Германию за огромный вклад в нормализацию отношений Беларуси и ЕС

Об этом он сказал во время встречи с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко отметил, что Федерального Президента Германии хорошо знают в Беларуси и его сегодняшний приезд в Минск будет иметь очень серьезный, положительный резонанс в белорусском обществе. «И дело не столько в политическом, сколько в моральном, этическом аспекте», — выразил мнение белорусский лидер.

«Вы не в первый раз в Минске и во Дворце Независимости, — подчеркнул он. — „Нормандская четверка“ это в том числе и ваше детище. И было бы неправильным, если бы я не поблагодарил за тот огромный вклад, который вы внесли в нормализацию отношений между Евросоюзом и Беларусью. Мы вам за это очень благодарны. Мы это помним, тем более что все, о чем мы говорили тогда с Ангелой Меркель (канцлер Германии. — Прим. БЕЛТА), то, о чем она мне говорила, мы со своей стороны все реализовали».

Александр Лукашенко передал Ангеле Меркель самые лучшие пожелания от белорусского народа.

БелТА.