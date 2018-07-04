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Компания MAV объявляет конкурс детского рисунка «Город AMIKA»

05.07.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Этим летом компания MAV поводит конкурс детского рисунка «Город AMIKA».

Цель конкурса – популяризация детского творчества и расширение знаний у жителей Беларуси о том, что в Дзержинске находится единственное производство порошковых красок в стране, а также о сферах применении порошковых покрытий.

Конкурс пройдет в три этапа:

- высылайте рисунки в оцифрованном виде (отсканированные или фотографии) на почту amika.marketing@mav.by до 1 сентября 2018 года;

- отбор лучших рисунков пройдет посредством голосования в период с 03.09.2018 г. по 23.09.2018 в социальной сети Вконтакте в группе «Порошковые краски AMIKA™»;

- с 24.09.2018 г. по 01.10.2018 конкурсное жюри выберет победителя и объявит его на сайте и в социальных сетях Порошковых красок AMIKA™.

В письме обязательно укажите фамилию, имя, возраст конкурсанта, телефон и Ф.И.О. одного из родителей, адрес проживания.

Главный приз - набор для рисования «Complete art set» с мольбертом.

С Положением конкурса можно ознакомиться ЗДЕСЬ.


 
 
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Этим летом компания MAV поводит конкурс детского рисунка «Город AMIKA».
 
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