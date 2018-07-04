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Лукашенко поздравил Мадуро с Днем независимости Венесуэлы

05.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил главу Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником – Днем независимости. Лукашенко заявил, что Венесуэла для белорусов братская страна, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент Беларуси в поздравлении отметил, что сегодня в непростых внешнеполитических реалиях Венесуэла под руководством Мадуро решительно отстаивает свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру.

Лукашенко также подчеркнул, что прошедшие в Венесуэле президентские выборы продемонстрировали большое доверие Мадуро, приверженность идеалам Боливарианской революции, единство венесуэльского народа и его стремление к самостоятельности, благополучию и прогрессу.

«Венесуэла для Беларуси – братская страна и стратегический партнер. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций», – отмечается в поздравлении.

Лукашенко добавил, что белорусская и венесуэльская экономики взаимодополняемые, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал для развития.



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Лукашенко заявил, что Венесуэла для белорусов братская страна.
 
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