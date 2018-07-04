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Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)

05.07.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)


Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)

4 июля прошли открытые соревнования района среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа соревнований включала в себя четыре спортивных дисциплин: дартс, олимпийские кольца, кегли, стрельба пулевая.

На каждом из этапов велась напряженная борьба. Спортсмены показывали максимум сил и возможностей, несмотря на свои недуги. Каждый из них стремился к победы.

 

 
 
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4 июля прошли открытые соревнования района среди людей с ограниченными возможностями здоровья.  Программа соревнований включала в себя четыре спортивных...
 
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