Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)

4 июля прошли открытые соревнования района среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Программа соревнований включала в себя четыре спортивных дисциплин: дартс, олимпийские кольца, кегли, стрельба пулевая.
На каждом из этапов велась напряженная борьба. Спортсмены показывали максимум сил и возможностей, несмотря на свои недуги. Каждый из них стремился к победы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 июля прошли открытые соревнования района среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Программа соревнований включала в себя четыре спортивных...