Соревнования среди инвалидов состоялись в Костюковичах (фото)



































































































































4 июля прошли открытые соревнования района среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

Программа соревнований включала в себя четыре спортивных дисциплин: дартс, олимпийские кольца, кегли, стрельба пулевая.

На каждом из этапов велась напряженная борьба. Спортсмены показывали максимум сил и возможностей, несмотря на свои недуги. Каждый из них стремился к победы.