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Чтобы не было проблем на границе

05.07.2018 — Разное | Новости Ветки  
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Чтобы не было проблем на границе

Сегодня белорусы всё чаще отдыхают за пределами своей страны. И нередко сталкиваются с таможенными проблемами при пересечении границы. Об особенностях ввоза предметов и наличности в страну, где вы собрались отдыхать, узнавайте в посольствах, турагенствах, в Интернете. Мы же, в связи с наступлением отпускного сезона, ответим на наиболее часто задаваемые вопросы, которые интересуют граждан при выезде из Беларуси на отдых за пределы таможенной территории ЕАЭС. Итак…

…Подлежат ли таможенному декларированию легковые автомобили, зарегистрированные в Республике Беларусь, перемещаемые физическими лицами, следующими на отдых, и какие дополнительно документы необходимо предоставить (доверенность, страховка и др)?

— Транспортные средства для личного пользования, зарегистрированные в Республике Беларусь, письменному таможенному декларированию не подлежат (в соответствии с п.1 статьи 260 Таможенного кодекса ЕАЭС).

Предоставление каких-либо документов на транспортные средства, зарегистрированные в Республике Беларусь, при пересечении таковых через таможенную границу ЕАЭС должностным лицам таможенных органов также не требуется.

…Каков порядок вывоза личных вещей, в том числе дорогостоящих (часы, фотоаппараты, ноутбуки и иные), необходимых в период отдыха за пределами Республики Беларусь? Нужно ли производить их таможенное декларирование?

— Товары для личного пользования независимо от их стоимости и веса, в том числе дорогостоящие вещи (часы, фотоаппараты, ноутбуки и иные), вывозятся с таможенной территории ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин и налогов и следовательно обязательному письменному таможенному декларированию не подлежат.

Вместе с тем следует учитывать, что ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС товары для личного пользования, общий вес и стоимость которых превышает соответственно 50 кг и 1500 евро, подлежат обязательному письменному таможенному декларированию и уплате таможенных платежей.

Согласно нормам Указа Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 №360 к товарам для личного пользования не относятся в том числе товары общей стоимостью более 300 евро и общим весом более 20 килограмм при частоте перемещения чаще, чем 1 раз в три календарных месяца.

Однако товары для личного пользования, ввозимые обратно в неизменном состоянии, после их вывоза за пределы таможенной территории ЕАЭС при условии подтверждения такого вывоза освобождаются от уплаты таможенных платежей независимо от таможенной стоимости и веса. Нормы Указа Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 №360 к таким товарам не применяются. Документом, подтверждающим вывоз товаров с таможенной территории, может служить пассажирская таможенная декларация, оформленная при вывозе таких товаров.

Таким образом, при вывозе дорогостоящих вещей рекомендуем произвести их письменное таможенное декларирование с использование пассажирской таможенной декларации с целью освобождения от уплаты таможенных платежей при их обратном ввозе.

Татьяна ДЬЯЧЕНКО, старший инспектор отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни.

 

 
 
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Сегодня белорусы всё чаще отдыхают за пределами своей страны. И нередко сталкиваются с таможенными проблемами при пересечении границы. Об особенностях ввоза...
 
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