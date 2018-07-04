Современное вооружение белорусской армии покажут представителям ОБСЕ

«Полонез», «Нона-М1» и другое самое современное вооружение белорусской армии сегодня покажут представителям ОБСЕ.

Специалисты смогут увидеть технику не на параде, издалека, а рассмотреть близко.

Визит экспертов из 19 стран (среди которых Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, США) проходит в соответствии с международным Договором об укреплении доверия и безопасности в Европе. Демонстрация оборонительных возможностей Беларуси пройдёт в расположении 120-й механизированной бригады Северо-Западного оперативного командования.