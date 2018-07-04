Крестный ход на велосипедах пройдет в Калинковичах

8 июля, в День празднования памяти святых Петра и Февронии Муромских, колонна велолюбителей стартует от собора Казанской иконы Божией Матери в Калинковичах, конечным пунктом маршрута станет Юровичский Рождество-Богородичный мужской монастырь.

В программе крестного хода на велосипедах: божественная литургия в соборе Казанской иконы Божией Матери, молебен святым благоверным Петру и Февронии Муромским, посещение часовни и источника в районе деревни Пеница.

В Свято-Рождество-Богородичном монастыре состоится молебен перед чудотворной иконой Божией Матери Юровичской "Милосердной", позже пройдет экскурсия по территории монастыря, а также православное чаепитие и интересные беседы с наместником монастыря