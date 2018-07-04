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Крестный ход на велосипедах пройдет в Калинковичах

05.07.2018 — Разное | Mlife  
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8 июля, в День празднования памяти святых Петра и Февронии Муромских, колонна велолюбителей стартует от собора Казанской иконы Божией Матери в Калинковичах, конечным пунктом маршрута станет Юровичский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
В программе крестного хода на велосипедах: божественная литургия в соборе Казанской иконы Божией Матери, молебен святым благоверным Петру и Февронии Муромским, посещение часовни и источника в районе деревни Пеница.
В Свято-Рождество-Богородичном монастыре состоится молебен перед чудотворной иконой Божией Матери Юровичской "Милосердной", позже пройдет экскурсия по территории монастыря, а также православное чаепитие и интересные беседы с наместником монастыря


 
 
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Туровская епархия приглашает всех желающих принять участие в крестном ходе на велосипедах.далее...
 
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