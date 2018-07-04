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Крестный ход на велосипедах пройдет в Калинковичах
8 июля, в День празднования памяти святых Петра и Февронии Муромских, колонна велолюбителей стартует от собора Казанской иконы Божией Матери в Калинковичах, конечным пунктом маршрута станет Юровичский Рождество-Богородичный мужской монастырь.
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Туровская епархия приглашает всех желающих принять участие в крестном ходе на велосипедах.далее...
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