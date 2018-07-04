Самые смешные симуляции: от Неймара на ЧМ-2018 до игроков из футбольного захолустья

Партнер проекта

Лидер сборной Бразилии по футболу Неймар в матче против Мексики симулировал резкую боль в правой ноге, что стало поводом для мемов в глобальной сети.

Симуляция — не редкость для футбола. Этим приемом, который позволяет зарабатывать желтые и красные карточки для соперников и тянуть время для своей команды, грешат многие звезды: Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Жорди Альба и Давид Луиз.

Как подкошенные падают тренеры, достается от симуляций даже судьям. SPORT.TUT.BY публикует гифки по теме. Комментарии излишни.





































































Партнер проекта:





Kia Motors является официальным спонсором чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by .