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Самые смешные симуляции: от Неймара на ЧМ-2018 до игроков из футбольного захолустья
Лидер сборной Бразилии по футболу Неймар в матче против Мексики симулировал резкую боль в правой ноге, что стало поводом
Симуляция — не редкость для футбола. Этим приемом, который позволяет зарабатывать желтые и красные карточки для соперников и тянуть время для своей команды, грешат многие звезды: Криштиану Роналду, Серхио Рамос, Жорди Альба и Давид Луиз.
Как подкошенные падают тренеры, достается от симуляций даже судьям. SPORT.TUT.BY публикует гифки по теме. Комментарии излишни.
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Симуляция - не редкость для футбола. Этим приемом, который позволяет зарабатывать желтые и красные карточки для соперников и тянуть время для своей команды, грешат...
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