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Лето, море и пышные ягодицы. Восемь лучших фильмов июля в столичном прокате

05.07.2018 10:59 — Разное | Tut.by  
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В июле столичный прокат, как никогда, подстроился под летние настроения. Лето, пляжи, море, полуголые девушки в купальниках — что еще нужно от июльских премьер. Если отбросить блокбастеры и присмотреться к авторским премьерам, найдете и нового Кешиша, и свежее кино с Тимоти Шаламе, а еще пару отличных хорроров.

«Зверь»


Когда: с 5 июля.

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen.

Режиссер: Майкл Пирс.

О чем кино: У Молл день рождения. Ей исполняется 27 лет, но праздник не делает её счастливой. Она живет с родителями на небольшом острове и буквально задыхается от непонимания и гнёта семейного круга. Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время: по острову рыщет серийный убийца. Возникший из ниоткуда Паскаль становится для Молл воплощением свободы. С ним она впервые чувствует себя живой и избавляется ото всех невидимых оков. Но счастье Молл не дает покоя её семье и жителям острова. Они подозревают Паскаля в причастности к этим зверским происшествиям. Молл приходится выбирать: быть вместе с Паскалем против всех или остаться на стороне большинства.

Почему смотрим: этот триллер уже окрестили лучшим британским дебютом за долгие годы, и пока отзывы в прессе это только подтверждают. Новичок в большом кино Майкл Пирс сделал проникновенный нуар в скандинавском стиле, который не прошел без внимания на фестивалях уровня «Сандэнс» и «Торонто». Не стоит ждать скримеров и прочих атрибутов хоррора — скорее, медленное, тягучее напряжение, которое к финалу сделает просмотр невыносимо дискомфортным.

Что пишут критики:

«Самое потрясающее в этой картине то, что до самого конца и даже после зритель не может указать ни на одного из героев: вот это — зверь. В этом фильме каждый — зверь. Как в жизни, где в каждом есть животное начало», — Сусанна Альперина, «Российская газета».

«Прелесть картины в том, что ее формальная завершенность не делает ее сколько-нибудь прямолинейной и не дает ответов на все поставленные вопросы, а подброшенные и разбросанные по фильму подсказки, которые складываются в несколько одинаково правдоподобных картинок, оставляют тревожное и загадочное послевкусие и дают пищу для размышления уже за кадром», — Наталия Григорьева, «Независимая газета».

«Пылающий»


Когда: с 5 по 18 июля.

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen, «Пионер», «Центральный».

Режиссер: Ли Чхан-дон.

О чем кино: Будущий писатель, его школьная подруга после пластической операции и успешный денди-поджигатель — герои мечутся под тихие звуки саксофона на фоне современной Южной Кореи. Пытаются сжечь прошлое, изо всех сил остаться «нормальными» и не потерять себя.

Почему смотрим: без малого титан южнокорейского кино, Ли Чхан-дон представил «Пылающего» на минувшем в мае Каннском кинофестивале. Там картину встретили наградой ассоциацией кинопрессы ФИПРЕССИ и самыми высокими оценками среди голосующих в Screen критиков. В новой работе кореец не изменяет себе и все так же ищет поэзию в прозе жизни, рассказывает о некоммуникабельности и ярости, живущих в людях.

Что пишут критики:

«Впечатление иллюзорности всего окружающего, недоступного для рациональных объяснений, усиливается тем, что фильм необыкновенно щедр на живописание этой реальности современной Кореи — ее жилых кварталов, ее человеческих обиталищ, то шикарных, как у Бена, то утлых, как у Чонсу, живущего на самой границе с Северной Кореей — так близко, что там постоянно гундосит пропагандистское радио „северных“, — Валерий Кичин, „Российская газета“.

Для привлечения высоколобой публики по „Пылающему“ разбросаны поэтичные фрагменты и визуальные метафоры, а повествование пронизано любимым на Дальнем Востоке ощущением неопределенности и неоднозначности. Однако в основе своей это очень простая и банальная психологическая зарисовка“, — Борис Иванов, Film.Ru.

Кто украл Banksy


Когда: с 5 июля.

Где: Falcon Club Бутик Кино, „Центральный“.

Режиссер: Марко Просерпио.

О чем кино: В 2007 году всемирно известный художник Бэнкси отправился в Палестину и оставил там на стенах несколько своих работ.

У кого-то эти граффити вызвали раздражение, кто-то воспринял их как настоящее искусство, а кто-то увидел в них возможность заработать. В частности, местному таксисту пришла в голову бизнес-идея: вырезать кусок стены, на которой была сделана работа, и продать его за максимально возможную цену.

Почему смотрим: must see для всех поклонников стрит-арта. А еще для тех, кто остался неравнодушным после фильма „Выход через сувенирную лавку“. Новая картина про Бэнкси — это провокационная история о том, как искусство, созданное нелегально, может быть украдено, продано и стать искусством легальным. Закадровый текст в фильме читает американский музыкант Игги Поп, считайте, это еще один плюс в карму картины.

Что пишут критики:

Одна из мыслей режиссёра, с которой сложно не согласиться, звучит так: стрит-арт — это память о том, что однажды произошло на улице. А когда кусок этой памяти заключают в металлическую клетку в буквальном смысле, кто через 10 лет вспомнит, что окружало этот бережно хранимый кусок? Невероятные кадры, как „Осла“ вырезали народные умельцы, тоже в фильме имеются. Но куда невероятнее после этих эпизодов слушать юридически обоснованные доводы о статусе стен: принадлежат они владельцам зданий или всё же это общественное пространство?“ — Вероника Скурихина, „Киноафиша“.

Эта легкая картина не предназначена для всестороннего рассмотрения многолетнего противостояния. Скорее, это рассуждение на тему бытования современного искусства стрит-арта и проблем, связанных с ним“, — Роман Балабанов, CinemaFlood.

Талли


Когда: с 12 июля.

Где: Silver Screen.

Режиссер: Джейсон Райтман.

О чем кино: Что подарить многодетной матери на рождение третьего ребенка? Тонну памперсов, беруши или блок релаксантов? А что если подарить ей… няньку? Если мамаше удастся немного потерпеть причуды подарочной няньки, она поймет, какое счастье привалило и ей, и детям! Если, конечно, удастся.

Почему смотрим: новая картина от режиссера „Джуно“ и „Мне бы в небо“, оскароносного и золотоглобусного Джйесона Райтмана. Обратить внимание на фильм хорошо бы хотя бы ради актерского состава: Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Марк Дюпласс и еще несколько звезд американского независимого. „Талли“ получился предельно жизненным фильмом, на который должны выстраиваться очереди из многодетных матерей, матерей-одиночек и тех, кого тяготят ежедневные бытовые неурядицы. Впрочем, в Штатах так и было.

Что пишут критики:

Хотя „Талли“ — не драма о нелюбви. Режиссёру удаётся показать, что и мать, и отец любовь знают, понимают и чувствуют. Любовь никуда не делась. Зато есть простая человеческая усталость, вместе с которой усиливается желание быть любимым, требуя от близкого внимания и причастности“, — Артур Завгородний, Lumiere.

„Зoи“


Когда: с 19 июля по 1 августа.

Где: „Аврора“, „Беларусь“, „Комсомолец“, „Пионер“.

Режиссер: Дрейк Доримус.

О чем кино: Два сотрудника научной революционной лаборатории Зои и Коул работают над средством для улучшения и укрепления романтических отношений. Чем дальше продвигаются учёные, тем интереснее результаты их работы.

Почему смотрим: Доримус в своем репертуаре увлеченно снимает о том, как современный мир и новые технологии меняют отношения. Если вы видели четвертый эпизод четвертого сезона „Черного зеркала“ про электронный помощник, подбирающий идеальные пары, и серия вам понравилась, сходите на „Зои“. Аналогичная рекомендация для поклонников Леи Сейду и Юэна МакГрегора. Всем остальным фантазийные миры и стерильные декорации Доримуса могут показаться чересчур.

Мектуб, моя любовь


Когда: с 19 по 22 июля.

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen, „Центральный“.

Режиссер: Абделатиф Кешиш.

О чем кино: Действие разворачивается в 1994 году. Проведя год в Париже, Амин — начинающий сценарист — возвращается на каникулы в свой родной рыбацкий городок на юге Франции. Молодой человек проводит время, кочуя с пляжа на пляж, от бара и до бара вместе со старыми друзьями. Он ищет страстной любви, как в кино, а также вдохновения. Последнее подпитывают образы встречаемых им женщин, но дойдёт ли дело до настоящей любви, может решить только судьба.

Почему смотрим: предыдущий фильм Кешиша „Жизнь Адель“ про любовь двух молодых девушек в Минске не обсуждал только ленивый. Ленту показали на фестивале „Лiстапад“, после чего выпустили в широкий прокат, и пуританская публика принялась возмущаться обилию откровенных эротических сцен. Новую картину показали в прошлом году во время фестиваля в Венеции. Никаких возмущений общественности — восторги критиков и зрительская любовь.

Что пишут критики:

Режиссер ходит с ручной камерой за молодыми людьми, которые обсуждают какие-то глупости, кадрят друг друга на пляже, ссорятся, выпивают, пляшут и бесконечно долго целуются при встрече. Но в этом хаосе со временем начинает проступать логика, а в характере немногословного Амина — развитие, которое мы, очевидно, однажды сможем оценить полностью“, — Станислав Зельвенский, „Афиша Daily“.

"Мектуб“ — настоящий гимн жизни и молодости, трепещущий и пульсирующий, не фальшивый ни на секунду: кино, какое сегодня практически никто не умеет снимать. Это и виртуозно, и просто, и доступно, и совершенно необъяснимо волшебно», — Антон Долин, «Вести FM».

«Паранормальное»


Когда: с 19 июля.

Где: Silver Screen.

Режиссер: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед.

О чем кино: Детьми братья Джастин и Аарон бежали из секты конца света. Через 10 лет они получают видеопослание от членов культа и решают навестить свою бывшую «семью». Но, вернувшись, они понимают, что кассету им никто не посылал, а с этим местом явно что-то не так. Что нечто потустороннее, во что верят сектанты, существует на самом деле.

Почему смотрим: предыдущая картина Бенсона и Мурхеда «Весна» вошла, кажется, во все топы жанровых фильмов 2014-го — 2015-го. Новую работу режиссерского дуэта ждали с особым нетерпением и, как выяснилось, не зря. «Паранормальное» уже назвали «главным хоррор-хитом» как адепты жанра, так и любители умного авторского кино.

Что пишут критики:

«Новое произведение тандема — плюс-минус „Хижина в лесу“ встречает „Алису в Зазеркалье“ — имеет такую пеструю эмоциональную палитру, как никогда до этого. История о двух братьях, решивших после длительного перерыва проведать близкую сердцу секту, технично сбегает от одного жанра к другому, словно в этом и есть смысл режиссуры», — Алексей Свирский, RussoRosso.

«Жаркие летние ночи»


Когда: с 27 июля по 8 августа.

Где: «Пионер».

Режиссер: Элайджа Байнум.

О чем кино: Это знойное лето застенчивый подросток Дэниэль запомнит надолго, ведь он умудрился одновременно связаться с наркоторговцами и влюбиться в лучшую девушку американского полуострова Кейп-Код. Все бы ничего, но красавица — сестра главного гангстера на этом курорте.

Почему смотрим: если вы видели картину «Зови меня своим именем» и для вас «Тимоти Шаламе» — не пустые слова, покупайте билет, не раздумывая. Лето, наркотики, молодость — в объективе дебютанта большого кино Элайджи Байнума фильму можно многое простить только за то настроение, которого сейчас на экранах ой как остро не хватает.

Что пишут критики:

«Изначальный гиперритм фильма со временем уступает место затяжным сценам часто с экстремальными крупными планами персонажей, которые сосредоточены на банальных истинах», — Hollywood Reporter.

«Вместо чего-то оригинального мы остаемся с потной подделкой, которая разделяет желание главного героя быть всем для всех», — Дэвид Эрлих, IndieWire.

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Теги: Минск
 
 
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