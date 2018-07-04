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Лето, море и пышные ягодицы. Восемь лучших фильмов июля в столичном прокате
В июле столичный прокат, как никогда, подстроился под летние настроения. Лето, пляжи, море, полуголые девушки в купальниках — что еще нужно от июльских премьер. Если отбросить блокбастеры и присмотреться к авторским премьерам, найдете и нового Кешиша, и свежее кино с Тимоти Шаламе, а еще пару отличных хорроров.
Почему смотрим: этот триллер уже окрестили лучшим британским дебютом за долгие годы, и пока отзывы в прессе это только подтверждают. Новичок в большом кино Майкл Пирс сделал проникновенный нуар в скандинавском стиле, который не прошел без внимания на фестивалях уровня «Сандэнс» и «Торонто». Не стоит ждать скримеров и прочих атрибутов хоррора — скорее, медленное, тягучее напряжение, которое к финалу сделает просмотр невыносимо дискомфортным.
Что пишут критики:
«Самое потрясающее в этой картине то, что до самого конца и даже после зритель не может указать ни на одного из героев: вот это — зверь. В этом фильме каждый — зверь. Как в жизни, где в каждом есть животное начало», — Сусанна Альперина,
«Прелесть картины в том, что ее формальная завершенность не делает ее сколько-нибудь прямолинейной и не дает ответов на все поставленные вопросы, а подброшенные и разбросанные по фильму подсказки, которые складываются в несколько одинаково правдоподобных картинок, оставляют тревожное и загадочное послевкусие и дают пищу для размышления уже за кадром», — Наталия Григорьева,
Почему смотрим: без малого титан южнокорейского кино, Ли Чхан-дон представил «Пылающего» на минувшем в мае Каннском кинофестивале. Там картину встретили наградой ассоциацией кинопрессы ФИПРЕССИ и самыми высокими оценками среди голосующих в Screen критиков. В новой работе кореец не изменяет себе и все так же ищет поэзию в прозе жизни, рассказывает о некоммуникабельности и ярости, живущих в людях.
Что пишут критики:
«Впечатление иллюзорности всего окружающего, недоступного для рациональных объяснений, усиливается тем, что фильм необыкновенно щедр на живописание этой реальности современной Кореи — ее жилых кварталов, ее человеческих обиталищ, то шикарных, как у Бена, то утлых, как у Чонсу, живущего на самой границе с Северной Кореей — так близко, что там постоянно гундосит пропагандистское радио „северных“, — Валерий Кичин,
„Для привлечения высоколобой публики по „Пылающему“ разбросаны поэтичные фрагменты и визуальные метафоры, а повествование пронизано любимым на Дальнем Востоке ощущением неопределенности и неоднозначности. Однако в основе своей это очень простая и банальная психологическая зарисовка“, — Борис Иванов,
Почему смотрим: must see для всех поклонников стрит-арта. А еще для тех, кто остался неравнодушным после фильма „Выход через сувенирную лавку“. Новая картина про Бэнкси — это провокационная история о том, как искусство, созданное нелегально, может быть украдено, продано и стать искусством легальным. Закадровый текст в фильме читает американский музыкант Игги Поп, считайте, это еще один плюс в карму картины.
Что пишут критики:
„Одна из мыслей режиссёра, с которой сложно не согласиться, звучит так: стрит-арт — это память о том, что однажды произошло на улице. А когда кусок этой памяти заключают в металлическую клетку в буквальном смысле, кто через 10 лет вспомнит, что окружало этот бережно хранимый кусок? Невероятные кадры, как „Осла“ вырезали народные умельцы, тоже в фильме имеются. Но куда невероятнее после этих эпизодов слушать юридически обоснованные доводы о статусе стен: принадлежат они владельцам зданий или всё же это общественное пространство?“ — Вероника Скурихина,
„Эта легкая картина не предназначена для всестороннего рассмотрения многолетнего противостояния. Скорее, это рассуждение на тему бытования современного искусства стрит-арта и проблем, связанных с ним“, — Роман Балабанов,
Почему смотрим: новая картина от режиссера „Джуно“ и „Мне бы в небо“, оскароносного и золотоглобусного Джйесона Райтмана. Обратить внимание на фильм хорошо бы хотя бы ради актерского состава: Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Марк Дюпласс и еще несколько звезд американского независимого. „Талли“ получился предельно жизненным фильмом, на который должны выстраиваться очереди из многодетных матерей, матерей-одиночек и тех, кого тяготят ежедневные бытовые неурядицы. Впрочем, в Штатах так и было.
Что пишут критики:
„Хотя „Талли“ — не драма о нелюбви. Режиссёру удаётся показать, что и мать, и отец любовь знают, понимают и чувствуют. Любовь никуда не делась. Зато есть простая человеческая усталость, вместе с которой усиливается желание быть любимым, требуя от близкого внимания и причастности“, — Артур Завгородний,
Почему смотрим: Доримус в своем репертуаре увлеченно снимает о том, как современный мир и новые технологии меняют отношения. Если вы видели четвертый эпизод четвертого сезона „Черного зеркала“ про электронный помощник, подбирающий идеальные пары, и серия вам понравилась, сходите на „Зои“. Аналогичная рекомендация для поклонников Леи Сейду и Юэна МакГрегора. Всем остальным фантазийные миры и стерильные декорации Доримуса могут показаться чересчур.
Почему смотрим: предыдущий фильм Кешиша „Жизнь Адель“ про любовь двух молодых девушек в Минске не обсуждал только ленивый. Ленту показали на фестивале „Лiстапад“, после чего выпустили в широкий прокат, и пуританская публика принялась возмущаться обилию откровенных эротических сцен. Новую картину показали в прошлом году во время фестиваля в Венеции. Никаких возмущений общественности — восторги критиков и зрительская любовь.
Что пишут критики:
„Режиссер ходит с ручной камерой за молодыми людьми, которые обсуждают какие-то глупости, кадрят друг друга на пляже, ссорятся, выпивают, пляшут и бесконечно долго целуются при встрече. Но в этом хаосе со временем начинает проступать логика, а в характере немногословного Амина — развитие, которое мы, очевидно, однажды сможем оценить полностью“, — Станислав Зельвенский,
„"Мектуб“ — настоящий гимн жизни и молодости, трепещущий и пульсирующий, не фальшивый ни на секунду: кино, какое сегодня практически никто не умеет снимать. Это и виртуозно, и просто, и доступно, и совершенно необъяснимо волшебно», — Антон Долин,
Почему смотрим: предыдущая картина Бенсона и Мурхеда «Весна» вошла, кажется, во все топы жанровых фильмов 2014-го — 2015-го. Новую работу режиссерского дуэта ждали с особым нетерпением и, как выяснилось, не зря. «Паранормальное» уже назвали «главным хоррор-хитом» как адепты жанра, так и любители умного авторского кино.
Что пишут критики:
«Новое произведение тандема — плюс-минус „Хижина в лесу“ встречает „Алису в Зазеркалье“ — имеет такую пеструю эмоциональную палитру, как никогда до этого. История о двух братьях, решивших после длительного перерыва проведать близкую сердцу секту, технично сбегает от одного жанра к другому, словно в этом и есть смысл режиссуры», — Алексей Свирский,
Почему смотрим: если вы видели картину «Зови меня своим именем» и для вас «Тимоти Шаламе» — не пустые слова, покупайте билет, не раздумывая. Лето, наркотики, молодость — в объективе дебютанта большого кино Элайджи Байнума фильму можно многое простить только за то настроение, которого сейчас на экранах ой как остро не хватает.
Что пишут критики:
«Изначальный гиперритм фильма со временем уступает место затяжным сценам часто с экстремальными крупными планами персонажей, которые сосредоточены на банальных истинах», —
«Вместо чего-то оригинального мы остаемся с потной подделкой, которая разделяет желание главного героя быть всем для всех», — Дэвид Эрлих,
*В репертуаре возможны изменения. Следите за расписанием кинопремьер на AFISHA.TUT.BY.
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Если отбросить блокбастеры и присмотреться к авторским премьерам, найдете и нового Кешиша, и свежее кино с Тимоти Шаламе, а еще пару отличных хорроров.
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