Брестское «Динамо» объявило о подписании украинского полузащитника, который на днях покинул состав минского «Динамо».



Фото: dinamo-minsk.by

Александр Нойок родился 15 мая 1992 года в Украине. Начал профессиональную карьеру в донецком «Шахтере». Также выступал в «Говерле», «Металлисте», «Металлурге» и «Динамо-Минск».

В составе минчан был признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси сезона-2017.

Контракт с украинцем рассчитан до конца 2019 года.