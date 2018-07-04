|
Один из лидеров минского "Динамо" перешел в состав их брестских одноклубников
Брестское «Динамо» объявило о подписании украинского полузащитника, который на днях покинул состав минского «Динамо».
Александр Нойок родился 15 мая 1992 года в Украине. Начал профессиональную карьеру в донецком «Шахтере». Также выступал в «Говерле», «Металлисте», «Металлурге» и «Динамо-Минск».
В составе минчан был признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси сезона-2017.
Контракт с украинцем рассчитан до конца 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брестское "Динамо" объявило о подписании украинского полузащитника, который на днях покинул состав минского "Динамо".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)