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Один из лидеров минского "Динамо" перешел в состав их брестских одноклубников

05.07.2018 10:57 — Разное | Tut.by  
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Брестское «Динамо» объявило о подписании украинского полузащитника, который на днях покинул состав минского «Динамо».


Фото: dinamo-minsk.by

Александр Нойок родился 15 мая 1992 года в Украине. Начал профессиональную карьеру в донецком «Шахтере». Также выступал в «Говерле», «Металлисте», «Металлурге» и «Динамо-Минск».

В составе минчан был признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси сезона-2017.

Контракт с украинцем рассчитан до конца 2019 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Брестское "Динамо" объявило о подписании украинского полузащитника, который на днях покинул состав минского "Динамо".
 
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