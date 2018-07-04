|
Александр Лукашенко поздравил Николаса Мадуро с Днём Независимости Венесуэлы
Братской страной и стратегическим партнёром Президент Беларуси назвал Венесуэлу в своём поздравлении с Днём Независимости этой страны, которое Александр Лукашенко адресовал Николасу Мадуро и венесуэльскому народу.
Глава государства подчеркнул, что Минск и Каракас придерживаются одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций. Белорусская и венесуэльская экономики взаимодополняемые, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал для развития.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Братской страной и стратегическим партнёром Президент Беларуси назвал Венесуэлу в своём поздравлении с Днём Независимости этой страны, которое Александр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)