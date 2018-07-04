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С 4 июля по 15 июля ИНВИТРО проводит акцию ИНВИТРО бонус исполняется 1 год!
05.07.2018 — Разное | Лидская газета
Общий процент привилегий, который включает в себя стандартные и дополнительные бонусные баллы, начисляемые в рамках проведения настоящей Акции, отражен в нижеуказанной Таблице № 1 (столбец 4).
Таблица № 1:
Акция проводится во всех медицинских офисах ИНВИТРО:
г. Минск, ул. Е.Полоцкой, 1-113;
г. Минск, ул. Есенина, 36, пом. 1Н;
г. Минск, ул. Кунцевщина, 27-122, пом. 4;
г. Минск, ул. Независимости, 181-1Н;
г. Минск, ул. Скрыганова, 4Б, пом. 488;
г. Минск, ул. Партизанский, 107, пом. 11;
г. Минск, ул. Рокоссовского, 5/1-190;
г. Минск, ул. Сухаревская, 46-299
г. Минск, ул. Игуменский, 16Б-3;
г. Минск, ул. Победителей, 127-272;
г. Минск, ул. Сурганова, 88, пом. 9;
г. Минск, пр-т Газеты Звязда, 23-145;
г. Барановичи, ул. Ленина, 6-3;
г. Орша, ул. Черняховского, 7а-2;
г. Солигорск, б-р. Шахтеров, 34, 2 этаж;
г. Брест, ул. Куйбышева, 9-2;
г. Брест, ул. Суворова, 63-76;
г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3-3;
г. Лида, б-р Князя Гедимина, 12-1;
г. Витебск, ул. Коммунистическая, 23-25;
г. Витебск, пр-т Московский, 103-183;
г. Пинск, ул. Первомайская, 22А;
г. Кобрин, ул. Пушкина, 2-2;
г. Борисов пр-т Революции, 52/1;
г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, 72
г. Гродно, ул. Пушкина, 35-71;
г. Гродно, ул. Великая Ольшанка, 17-3;
г. Полоцк, ул. Пушкина, 20-7;
г. Новополоцк, ул. Молодежная, 205
г. Волковыск, ул. Горбатова, 24а
Режим работы медицинских офисов «ИНВИТРО» можно узнать на сайте www.invitro.by или по телефонам справочной службы компании: 8 (017) 222-21-31 (звонок бесплатный со всех стационарных телефонов Республики Беларусь), 8 (029) 685-41-41, 8 (033) 685-41-41.
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Всем участникам программы ИНВИТРО бонус в течении двух недель удваиваем бонусы. Полученные бонусы можно использовать в течении 6 месяцев с даты начисления для...
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