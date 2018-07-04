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В Лиде на улице Советской неизвестный сильно повредил автомобиль БМВ

05.07.2018 — Разное | Лидская газета  
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В Лиде на улице Советской неизвестный сильно повредил автомобиль БМВ
БМВ мирно стоял вблизи дома на улице Советской, где проживает хозяин. Автомобиль был припаркован без нарушений Правил дорожного движения и вроде бы никому не мешал. Так думал владелец машины, но ошибался...

Все-таки БМВ помешал неизвестному, который повредил крышку багажника, крышку капота, крышу, бампер, переднее и заднее ветровые стекла. Иногда после попадания в ДТП происходит меньше повреждений, чем обнаружил их владелец автомобиля, собравшись в поездку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Недалеко до беды

Совсем недавно лидчан поразило сообщение о том, что муж убил свою супругу. Подробности того происшествия выясняют следователи, но подобные случаи, которые, к счастью, закончиваются не столь плачевно, нередки. Недавно мужчина 1979 года рождения, будучи в гостях у пенсионерки 1957 года рождения, избил хозяйку кулаками. В другом случае гость схватился за нож и, приставив лезвие к горлу хозяйки, угрожал убийством.

Благо к трагическим последствиям данные действия мужчин не привели, но уголовную ответственность они понесут.

Присвоение, растрата, хищение и другое

Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы агрогородка Песковцы, заведующей одного из магазинов «Родны кут» сельсовета. Выявлено, что за период с 7 декабря 2017 года по 12 апреля 2018 года не хватает денежной выручки в сумме 2425 рублей 03 копейки.

Главного агронома одного из сельхозпредприятий Лидского района подозревают в хищении со склада ядохимикатов на сумму 742 рубля.

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями зафиксированы нарушения в КСУП «Ваверка-Агро». Путем сопоставления фактического наличия сельскохозяйственной техники с первичными бухгалтерскими документами установлено, что на территории предприятия хранились узлы и агрегаты сельхозтехники, которые не отражались по данным бухучета. В результате предпринятых мер на баланс сельхозпредприятия оприходовано неиспользуемое имущество на общую сумму 909 рублей.

На этом же сельхозпредприятии при другой проверке ОБЭП оприходовано неиспользуемое имущество на 459 рублей.

Запутавшиеся в Сети

И снова интернет-мошенники поживились на лидчанах. Неизвестный сумел снять с карт-счета работника ОАО «Завод «Оптик» 1116 рублей 50 копеек.
В другом случае через Интернет совершено хищение 86 рублей, принадлежавших жителю Лиды.

Интернет-преступники разыскиваются, а пользователям соцсетей хочется посоветовать быть внимательными и выбирать круг общения.

Купался – и без телефона остался

Житель Березовки, отдыхая на местном озере, оставил без присмотра вещи на берегу и пошел купаться. Вернувшись, обнаружил, что отсутствует «Айфон 5». Похитителя, конечно же, ищут, но и самому стоит более серьезно относиться к сохранности собственного имущества.

 
 
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БМВ мирно стоял вблизи дома на улице Советской, где проживает хозяин. Автомобиль был припаркован без нарушений Правил дорожного движения и вроде бы никому не...
 
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