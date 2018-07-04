Депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении приняли изменения в Трудовой кодекс

Одним из разработчиков законопроекта стала Федерация профсоюзов Беларуси. В данный законопроект было внесено порядка 40 предложений, сообщает пресс-служба Федерации.

«В результате совместной и, надо сказать, достаточно обстоятельной работы с другими заинтересованными сторонами большая часть наших инициатив была учтена», — заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

В частности, профсоюзы настояли на сохранении срока предупреждения работника об изменении существенных условий труда в количестве 30 дней. Изначальная редакция законопроекта предусматривала сокращение этого срока до 7 календарных дней.

Речь идет о том, что после предупреждения об изменении существенных условий труда (заработная плата, продолжительность рабочего дня и др.) работник должен принять решение либо продолжить работу на новых условиях, либо увольняться. Таким образом, если работник принимает решение об увольнении, более длительный период предупреждения дает ему больше возможностей для поиска новой работы.

«Немаловажным для нас является и включение в законопроект положений, согласно которым будет законодательно обеспечена возможность для профсоюзной организации принимать участие в обсуждении контракта с работником-членом профсоюза. Это поможет избежать ситуаций, когда человеку предлагают заведомо невыгодные условия труда и нормы, которые где-то идут в разрез с законодательством. Также законопроект предусматривает уведомление профсоюза при намерении нанимателя не продлить контракт с работником», — отметил председатель ФПБ.

Среди других предложений национального профцентра, вошедших в законопроект, – ограничение материальной ответственности работников. Федерация профсоюзов не единожды поднимала эту проблему на встречах с социальными партнерами.

Соб. инф.