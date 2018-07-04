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Скидка на отопление и новые тарифы на электроэнергию. Белорусы будут по-новому платить за ЖКУ

05.07.2018 11:05 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси пересмотрят порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. «Это продиктовано многими факторами, связанными с новыми подходами к выполнению важнейших государственных задач, к проблемам энергосбережения и экономии природных ресурсов, к воспитанию у населения чувства собственника», — сообщает портал коммунальной грамотности населения. К каким изменениям готовиться белорусам в оплате ЖКУ.


Снимок носит иллюстративный характер. Александра Квиткевич, TUT.BY

Для некоторых может подешеветь электроэнергия

Для некоторых потребителей могут пересмотреть в сторону понижения тарифы на электроэнергию.

— К примеру, несколько ущемленными выглядели интересы потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом. Пользуясь электрическим бойлером, практически невозможно уложиться в существующий норматив потребления электроэнергии 150 кВт·ч для оплаты по субсидируемым государством тарифам, — поясняется на портале коммунальной грамотности населения.

Для данной категории норматив повышен до 250 кВт·ч. А при потреблении от 250 до 400 кВт·ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. По полному тарифу платить будут те, кто превысит лимит в 400 кВт·ч в месяц.

Введут скидки на отопление

Для некоторых потребителей введут скидки на отопление — для тех, кто установит за свой счет приборы индивидуального учета отопления. Скидка составит 10%. Это изменение ориентировано в первую очередь на жильцов старых домов.

В введенных в эксплуатацию недавно домах такие приборы уже установлены. Кроме того, с 1 января этого года во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны рассчитываться за отопление по приборам индивидуального учета.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Скидку на отопление хотят также ввести для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета, но они ими не пользуются.

— Отдельный разговор о домах, которые уже оборудованы приборами учета, но часть их жильцов так и не решились пока пользоваться данными техническими средствами при расчетах. Понятно, что за время вынужденного бездействия системы могли прийти в негодность, некоторые из них требуют проведения процедуры поверки, стоимость которой составляет около 70 рублей. Так что вложенные когда-то в обустройство собственной квартиры средства превратились в ненужный атрибут, — отмечается на портале коммунальной грамотности населения.

Скидка в 5% будет предоставляться тем, кто приведет в порядок установленное оборудование, в течение трех лет в качестве компенсации за понесенные расходы. Скидка будет действовать в течение трех лет.

— Тот же, кто по-прежнему собирается игнорировать возможность расчетов за тепло по показаниям приборам индивидуального учета, рискует угодить в категорию безучетных потребителей со всеми вытекающими последствиями, — отмечается на портале. Безучетные потребители, к слову, оплачивают ЖКУ по экономически обоснованным тарифам.

От вывоза мусора можно будет отказаться. Но не всем

Некоторые изменения касаются обращения с твердыми коммунальными отходами.

— Обращение с твердыми коммунальными отходами относится к основным жилищно-коммунальным услугам, и даже отказ от заключения договора не освобождает от ее оплаты. Данная норма обсуждению не подлежит, но у городских жителей, имеющих загородные дачи или доставшиеся по наследству дома, возникал справедливый вопрос: проживаю на даче максимум три месяца, а платить нужно круглый год, — говорится на портале коммунальной грамотности.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Изменения предусматривают возможность приостановления оказания данной услуги на срок до 6 месяцев в календарном году. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз ТКО или производящую расчет и начисление платы. Эта норма касается одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане.

Оплачивать газ и электричество по льготным тарифам можно будет по двум адресам

Некоторые белорусы смогут производить оплату за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. Причем второй адрес можно выбрать по желанию: неважно, что это — квартира в другом городе, дача или дом в садовом товариществе.

К таким категориям относятся неработающие пенсионеры, а также лица, имеющие право на льготы по оплате ЖКУ или инвалиды 3-й группы.

— Данную норму можно назвать проявлением социальной политики, хотя есть в данном решении и экономическая справедливость. Допустим, пенсионер или другой льготник трудовыми отношениями не связан и может теплое время года проводить в деревне или городском поселке, а на зиму перебираться в благоустроенную квартиру. Раньше по одному из двух адресов он вынужден был оплачивать услуги по экономически обоснованным тарифам. Но ведь от переезда сумма потребления электроэнергии или газа в двух помещениях не изменится, — говорится на портале.

Отдельная колонка на полив огорода

Хозяева индивидуальных домов, которые содержат скот, а летом вынуждены поливать огороды, смогут установить отдельный прибор учета потребления воды. Он будет контролировать расход воды именно на полив и содержание скота, и этот объем воды будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

— В городской квартире поступившая из сети вода сливается в канализацию, а значит, и плата за водоотведение берется соразмерно. А вот при поливе огорода и поении животных дополнительной нагрузки на канализационные сети нет.

Напомним, нормы потребления воды для оплаты по субсидируемым тарифам составляют 140 л в сутки на человека.

Переплатили за ЖКУ? Возврат «живыми деньгами»

В случае ошибочного внесения лишних сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги по желанию гражданина ему возвратят разницу, если он обратится с соответствующим заявлением в обслуживающую организацию.

Вместе с заявлением необходимо будет также предоставить документ, удостоверяющий личность, и платежные документы, подтверждающие факт оплаты. Напомним, что ранее лишние суммы не возвращались, а списывались в счет будущих платежей.

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В Беларуси пересмотрят порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.
 
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