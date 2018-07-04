​Ветка столетнего дуба упала на людей во время празднования Дня Независимости США

Празднование Дня Независимости США закончилось трагедией. В Иллинойсе на людей, которые пришли посмотреть салют, упала ветка столетнего дуба. Она летела с восьмиметровой высоты. От удара погибли двое пенсионеров. Ещё пять человек ранены.

Медики подоспели не сразу (в криках празднующих было трудно разобрать призывы о помощи). Среди пострадавших была беременная женщина, у которой началась преждевременные роды, но девочка родилась здоровой.