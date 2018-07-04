Главбух возвращала долги госпредприятия частнику за взятки дизтопливом

И снова взятки за возвращение долгов частникам: главбух районного коммунального предприятия Могилевской области расплачивалась за предприятие коммерческой фирме за взятки солярой. «Установлено, что обвиняемая с января 2015 года по апрель 2016 года в качестве взятки приняла для себя от руководителя коммерческой структуры города Климовичи дизельное топливо в количестве 575 литров общей стоимостью 710 рублей для заправки личного автомобиля», – рассказали в Генпрокуратуре.

По данным следствия, 44-летняя главный бухгалтер таким образом «зарабатывала» на долгах своей бюджетной организации: она перечисляла деньги со счета коммунального предприятия на счет частной фирмы, погашая кредиторский долг по ранее заключенным с частной компанией сделкам. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

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