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Под Белостоком был задержан водитель фуры из Беларуси. В его крови обнаружено 2,5 промилле алкоголя
В Польше был задержан водитель грузовика, который выполнял опасные маневры во время движения.
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Полицейские, наблюдавшие за безопасностью дорожного движения, заметили грузовик, совершающий подозрительные маневры. Неуверенное поведение водителя автомобиля вызвало настороженность офицеров. Грузовик остановили. От водителя сильно пахло алкоголем.
Транспортное средство отбуксировали, а водителя увезли в полицию. Его дальнейшую судьбу решит суд.
В конце мая в Гродно была задержана нетрезвая женщина-водитель.
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В Польше был задержан водитель грузовика, который выполнял опасные маневры во время движения. По информации полиции Подляшского воеводства, за рулем автомобиля...
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