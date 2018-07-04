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Под Белостоком был задержан водитель фуры из Беларуси. В его крови обнаружено 2,5 промилле алкоголя

05.07.2018 11:33 — Разное | СТВ  
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В Польше был задержан водитель грузовика, который выполнял опасные маневры во время движения.

По информации полиции Подляшского воеводства, за рулем автомобиля находился 41-летний белорус. В его крови было обнаружено 2,5 промилле алкоголя.

Полицейские, наблюдавшие за безопасностью дорожного движения, заметили грузовик, совершающий подозрительные маневры. Неуверенное поведение водителя автомобиля вызвало настороженность офицеров. Грузовик остановили. От водителя сильно пахло алкоголем. 

Транспортное средство отбуксировали, а водителя увезли в полицию. Его дальнейшую судьбу решит суд.

В конце мая в Гродно была задержана нетрезвая женщина-водитель.

Она находилась на 8 месяце беременности (читать далее).

 
Теги: Гродно
 
 
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В Польше был задержан водитель грузовика, который выполнял опасные маневры во время движения. По информации полиции Подляшского воеводства, за рулем автомобиля...
 
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