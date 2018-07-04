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"Мы не гарантируем, что ты похудеешь". Зачем белорусы ездят в фитнес-туры и сколько это стоит

05.07.2018 11:37 — Разное | Tut.by  
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«Когда возвращаешься домой, уже не хочется жареной картошечки в восемь вечера», — уверяют организаторы фитнес-туров. Их клиенты — люди, которые пассивному отдыху на пляже предпочитают двухразовые тренинги у моря, а вечеринкам — здоровый рацион и средиземноморскую кухню. GO.TUT.BY узнал у тренеров и участников фитнес-туров, чем привлекает такой отпуск и сколько белорусы готовы за него платить.


Источник: личный архив Ольги Левченко-Гомолко

Фитнес-тур на Балтийское море

Оксана Виноградова занимается организацией фитнес-туров на Балтийское море. В июле она повезет в литовский поселок Швянтойи уже вторую группу отдыхающих. Девушка рассказывает, что контингент оздоровительных поездок очень разнообразный.

— К нам присоединяются не только зожницы, помешанные на правильном питании, — с ходу обозначает Оксана. — Есть женщины за сорок и совсем молоденькие девушки, россиянки и белоруски. Здесь не важен уровень физической подготовки. Мы формируем группы до семи человек, поэтому тренер может адаптировать программу под каждого участника.

Стоимость недельного фитнес-трипа на Балтийское море — около 1600 белорусских рублей (800 долларов). В эту цену входит почти все: от проезда и проживания до СПА-процедур и сплава на байдарках. В расписании отдыхающих — две тренировки в день.


Источник: личный архив Оксаны Виноградовой

— Утром инструктор проводит интенсивную тренировку — на петлях TRX или по пилоксингу (направление, объединяющее пилатес, кикбоксинг и танцы. — Прим. GO.TUT.BY). Вечером выбираем что-то релаксирующее, ненапряжное — стретчинг или велопрогулку с остановками для фотосессий, — перечисляет варианты Оксана Виноградова.

В основном адепты ЗОЖ занимаются на свежем воздухе. Организатор балтийских поездок называет Литву оптимальным направлением для фитнес-туров, а морской воздух — лучшим способом восстановиться в любую погоду.

— Климат балтийских стран отлично подходит для летних тренировок — на юге с июня по август слишком жарко. К тому же в Литве переменчивая погода: солнце быстро сменяет дождь, а не так, как у нас, — если ливень зарядил, то уже на целый день. Благодаря такой особенности тренер всегда может переждать непогоду и с комфортом провести тренировки.


Источник: личный архив Оксаны Виноградовой

Оксана Виноградова не только организатор фитнес-туров, но и повар по совместительству. Она сама закупает продукты и готовит на всю компанию. Меню девушка называет сбалансированным и разнообразным, без перегибов в ЗОЖ.

— На завтрак обычно едим овсянку, хлебцы, сыр, йогурты, яичницу и вареную говядину. На обед обязательно суп и мясо с салатом, на ужин — много зелени, рыба на гриле или ризотто с креветками. В течение дня — фрукты и ягоды. Единственное, избегаем вредных продуктов, — подчеркивает белоруска. — На столе не найти пирожных, тортов или, например, жирной свинины.

Из своего опыта организатор заметила, что фитнес-туры выбирают те, кто хочет оставаться в тонусе, но при этом расслабиться и ни о чем не думать.

— В прошлом году с нами ездила заядлая путешественница, которая самостоятельно посетила очень много стран. Позже она рассказывала, что переживала: кто-то будет расписывать за тебя распорядок, планировать день — как это вообще? А в итоге осталась довольна. Сказала, что впервые за долгое время смогла отключить голову и действительно расслабиться.

По словам Оксаны, фитнес-туры — это история не про похудение, а, скорее, про эмоциональную подпитку и мотивацию.

— Это своеобразный отпуск по системе «все включено», только ты не лежишь тюленем на пляже, а отдыхаешь с пользой.

Йога-туры в Индию, Египет и Крым

Наргиз Яхьяева четыре года занимается йогой. За это время она успела посетить пять йога-туров в Крым, несколько — в Индию и один — в Египет.


Наргиз — вторая слева. Источник: личный архив героини

На вопрос, что привлекает ее в подобном отдыхе, Наргиз отвечает:

— Мне нравятся осмысленные физические нагрузки. Йога-туры дарят возможность абстрагироваться от повседневности и погрузиться в духовные практики. Есть большая разница — периодически заниматься йогой после работы в Минске или ежедневно практиковать ее, например, в Индии, где царят сказочная атмосфера и особенная энергетика. В Индии появляется ощущение, что ты словно путешествуешь во времени и попадаешь на пару веков назад. Например, города Ришикеш и Варанаси сами по себе способствуют медитации. Местные ходят по улицам в национальных одеяниях, молятся, читают мантры…

Для йога-туров в Крым Наргиз рекомендует выбирать летний период, в Индию — ноябрь-март, в Египет — апрель-май или октябрь-ноябрь. Продолжительность таких поездок может колебаться от недели до месяца. Стоимость — от 1200 до 2000 белорусских рублей (600-1000 долларов). Главная статья расходов — это перелет.

— Во время тура мы занимаемся йогой дважды в день — по полтора-два часа утром и вечером. В программу обычно входят физические упражнения (асаны), медитации и дыхательные практики (пранаямы). Днем есть время для лекций, где обсуждаются вопросы питания и философия йоги. Иногда всей группой выбираемся на экскурсии в местные храмы, на озера или в города неподалеку, — описывает распорядок дня собеседница.


Город Ришикеш. Источник: личный архив героини

Наргиз подчеркивает, что в йога-туры ездят не только «прокачанные» йоги, но и новички, которым просто интересна сама страна или знакомство с духовными практиками.

— С нами путешествовали люди, которые долго занимаются йогой, и те, кто случайно увидел объявление в интернете. Обычно в тур собирается человек 15−20 — от молодых девушек до взрослых семейных пар за 50.

Наргиз рассказывает, что в подобных трипах нет специфического питания. Каждый отдыхающий может выбрать пищу сам. Согласно принципу ненасилия в йогической философии, из рациона следует исключать животные продукты. К тому же мясо, алкоголь и табак, по убеждению йогов, зашлаковывают организм и не дают возможности заниматься правильно.

— Но никто не принуждает придерживаться этого в обязательном порядке, — говорит Наргиз.


Источник: личный архив героини

По ее словам, важную роль в йога-турах играет личность учителя. Например, Наргиз Яхьяева традиционно присоединяется к поездкам, организованным Ярославом Лукашевичем — ее первым учителем по йоге.

— Отдельно от стоимости тура оплачиваются занятия с учителем — в среднем это 300-600 белорусских рублей (150−300 долларов). Денег не жалко, если наставник действительно помогает глубоко погрузиться в медитацию, дыхательные и очистительные практики. Лично я после каждого йога-тура чувствую себя прокачанной, как после курсов повышения квалификации или интенсивного образовательного семинара. А еще выгляжу умиротворенной, похудевшей и загорелой, — улыбается Наргиз.

Пилатес-тур на Браславские озера

Руководитель и тренер клуба танцев и фитнеса «Майами» Татьяна Главацкая впервые организовывает трехдневный пилатес-тур на Браславские озера. Она называет такой отдых оздоровительным, но при этом подчеркивает:

— Никто не гарантирует, что за три дня человек похудеет на пару килограмм. Это было бы нездорово. Цель — разгрузить девушек от забот и выработать правильные привычки. После пилатес-тура тебе больше не захочется смотреть на жареную картошку в восемь вечера, — шутит Татьяна.


Татьяна — справа. Источник: личный архив Татьяны Главацкой

Основой зож-тура она называет спорт и здоровое питание.

— Как на природе отдыхают среднестатистические белорусы? Обычно пьют пиво и едят шашлыки. А у нас все по-другому — тренировки, активные игры, баня и четырехразовое питание, разработанное диетологом. Вместо красного мяса — рыба и курица, вместо большого количества углеводов — бобовые, овощи и фрукты.

По программе пилатес-тура у девушек запланированы две тренировки в день. Утром — спокойные упражнения на растяжку и вытяжение на песчаном пляже, вечером — игровые тренинги с силовыми элементами.

— Свободное время каждый может планировать по собственному желанию. Хочешь покататься в лесу на велосипеде — пожалуйста, хочешь выспаться или побыть наедине с природой — не вопрос, хочешь присоединиться к экскурсии в Полоцк — добро пожаловать. У нас полная свобода. Единственное пожелание — ограничить пользование мобильными телефонами и зависание в соцсетях. Они забирают слишком много энергии и не дают полноценно отдохнуть, — поясняет тренер.


Источник: личный архив Татьяны Главацкой

Стоимость пилатес-тура в Витебскую область — 300 белорусских рублей. Татьяна отмечает, что на большие выходные набралось 10 желающих.

— В основном это женщины среднего достатка и бизнес-леди. Одна девушка планирует ехать с ребенком-грудничком. Я спросила: «Для тебя это не станет стрессом?». А она ответила: «Да я мечтала о такой поездке. Для меня вылазка на природу — это глоток свежего воздуха!», — поясняет организатор.

Фитнес-туры в Турцию и Черногорию

Ольга Левченко-Гомолко занялась организацией фитнес-туров несколько лет назад. Первые две поездки были в Турцию, в этом году планируется тур в Черногорию. Стоимость недельных выездов варьируется от 800 до 1400 белорусских рублей (400-700 долларов).


Источник: личный архив Ольги Левченко-Гомолко

— На своем опыте я заметила, что человек быстро устает от пассивного пляжного отдыха. Поэтому решили с напарницей позвать людей в фитнес-тур, хотя пару лет назад еще плохо представляли, что из этого получится. В первую поездку собралось 13 человек, — вспоминает Ольга. — А второй фитнес-тур уже инициировали сами клиенты, которые писали: «Когда поедем снова?».

Фитнес-туры, которые разрабатывает Ольга, представляют настоящий микс из разных вариантов физических нагрузок. Отдыхающие занимаются зумбой, растяжкой, аэробикой, пилатесом, выполняют силовые и кардио-упражнения.

— По-моему, заниматься чем-то одним — скучно. В команде всегда есть три-четыре инструктора по разным профилям, которые могут чередовать занятия и делать график разнообразнее.


Источник: личный архив Ольги Левченко-Гомолко

Отвечая на вопрос об особенностях еды в фитнес-турах, организатор говорит:

— Даже питание по системе «все включено» может быть вполне здоровым. Мы едим много овощей, рыбы, мяса и фруктов. Некоторые могут позволить себе турецкую выпечку или бокал вина. Все-таки человек едет на отдых и не обязан себя ограничивать. Каждый сам определяет свой рацион. Например, я за время фитнес-туров всегда худею.

Ольга рассказывает, что в течение дня стандартно заявлено две тренировки. Хотя люди часто просят добавить третью.

— В основном с нами ездят женщины 35−40 лет, которые занимаются офисной работой либо предпринимательской деятельностью. А в прошлом году в группе даже был один мужчина-танцор, — отмечает собеседница. — Никто не расстроился из-за смешанной компании. Наоборот, они подстегивали друг друга.


Источник: личный архив Ольги Левченко-Гомолко

Ольга не скрывает, что люди ездят в фитнес-туры не столько за регулярной физкультурой, сколько за общением и эмоциями.

—  В поездке мы успеваем покататься на яхте, квадроциклах, банане, заняться рафтингом и шопингом и отдохнуть на пляже. Правда, все экскурсии — за дополнительную плату.

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Теги: знакомства, Минск
 
 
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GO.TUT.BY узнал у организаторов и участников фитнес-туров, чем привлекает такой отдых и сколько белорусы готовы за него платить.
 
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