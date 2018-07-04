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Новый случай отравления в Британии расследует полиция
Людей отравили всё тем же «Новичком», от которого ранее пострадали Сергей Скрипаль и его дочь, сообщили эксперты. Скотланд-Ярд пока не даёт оценок по поводу того, связаны ли эти инциденты.
К расследованию подключили около 100 детективов из контртеррористических подразделений. Напомним, женщину и мужчину обнаружили без сознания в одном из домов в Эймсбери. Сейчас они в больнице в критическом состоянии.
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К расследованию подключили около 100 детективов из контртеррористических подразделений.
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