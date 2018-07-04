​Новый случай отравления в Британии расследует полиция

Людей отравили всё тем же «Новичком», от которого ранее пострадали Сергей Скрипаль и его дочь, сообщили эксперты. Скотланд-Ярд пока не даёт оценок по поводу того, связаны ли эти инциденты.

К расследованию подключили около 100 детективов из контртеррористических подразделений. Напомним, женщину и мужчину обнаружили без сознания в одном из домов в Эймсбери. Сейчас они в больнице в критическом состоянии.