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На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор
05.07.2018 11:52 — Разное | Виртуальный Брест
Подготовительные работы по установке светофора по улице Ленина начались в конце июня. Силами строителей «Брестгорремстройтреста» были проложены подземные коммуникации, установлены светофорные стойки.
Сегодня работники «СМЭП ГАИ» ведут работы по прокладке кабеля для подключения по будущего оптического устройства.
Данный проект будет копией своего кнопочного «собрата» на площади Ленина: на самом пешеходном переходе будет установлена тактильная тротуарная плитка желтого цвета, которая облегчит передвижение слабовидящим, а плитка перед «зеброй» будет светиться красным и зеленым цветом, выполняя эстетическую функцию и одновременно обеспечивая безопасность участников дорожного движения.
Финансирование данного объекта — за счет средств городского бюджета.
По поручению руководства города светофор будет введен в эксплуатацию ко Дню города.
Движение в ходе ремонта перекрывать не планируется.
Брестский городской исполнительный комитет приносит свои извинения в связи с временными неудобствами и надеется на понимание со стороны горожан.
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Подготовительные работы по установке светофора по улице Ленина начались в конце июня. Силами строителей «Брестгорремстройтреста» были проложены подземные...
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