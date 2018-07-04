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На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор

05.07.2018 11:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Подготовительные работы по установке светофора по улице Ленина начались в конце июня. Силами строителей «Брестгорремстройтреста» были проложены подземные коммуникации, установлены светофорные стойки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор

Сегодня работники «СМЭП ГАИ» ведут работы по прокладке кабеля для подключения по будущего оптического устройства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор

Данный проект будет копией своего кнопочного «собрата» на площади Ленина: на самом пешеходном переходе будет установлена тактильная тротуарная плитка желтого цвета, которая облегчит передвижение слабовидящим, а плитка перед «зеброй» будет светиться красным и зеленым цветом, выполняя эстетическую функцию и одновременно обеспечивая безопасность участников дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор

Финансирование данного объекта — за счет средств городского бюджета.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор

По поручению руководства города светофор будет введен в эксплуатацию ко Дню города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор

Движение в ходе ремонта перекрывать не планируется.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56958.php

На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор

Брестский городской исполнительный комитет приносит свои извинения в связи с временными неудобствами и надеется на понимание со стороны горожан.

 
 
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Подготовительные работы по установке светофора по улице Ленина начались в конце июня. Силами строителей «Брестгорремстройтреста» были проложены подземные...
 
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