На пешеходном переходе напротив сквера Иконникова установят светофор

Подготовительные работы по установке светофора по улице Ленина начались в конце июня. Силами строителей «Брестгорремстройтреста» были проложены подземные коммуникации, установлены светофорные стойки.



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Сегодня работники «СМЭП ГАИ» ведут работы по прокладке кабеля для подключения по будущего оптического устройства.



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Данный проект будет копией своего кнопочного «собрата» на площади Ленина: на самом пешеходном переходе будет установлена тактильная тротуарная плитка желтого цвета, которая облегчит передвижение слабовидящим, а плитка перед «зеброй» будет светиться красным и зеленым цветом, выполняя эстетическую функцию и одновременно обеспечивая безопасность участников дорожного движения.



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Финансирование данного объекта — за счет средств городского бюджета.



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По поручению руководства города светофор будет введен в эксплуатацию ко Дню города.



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Движение в ходе ремонта перекрывать не планируется.



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Брестский городской исполнительный комитет приносит свои извинения в связи с временными неудобствами и надеется на понимание со стороны горожан.