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В Барановичах суд вернул пенсионеру деньги, незаконно снятые своячницей

05.07.2018 11:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Барановичах суд вернул пенсионеру деньги, незаконно снятые со счета сестрой умершей жены, такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.


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В Барановичах суд вернул пенсионеру деньги, незаконно снятые своячницей

В Барановичскую межрайонную прокуратуру с просьбой защитить его имущественные права обратился одиноко проживающий 87-летний пенсионер, инвалид I группы по зрению. Мужчина сообщил, что сестра его недавно умершей супруги незаконно сняла со счета в банке крупную сумму денег, которые принадлежали ему.

В ходе проверки было установлено, что супруга заявителя в 2015 году оформила доверенность на имя своей сестры, чтобы та могла распоряжаться ее банковским вкладом. После смерти женщины родственница сняла со счета все денежные средства. При этом законному владельцу - супругу умершей - она передала лишь половину суммы.

По законодательству, полномочия по распоряжению денежными средствами депозита прекратились в момент смерти лица, от имени которого была выдана доверенность. Такое право перешло к наследнику умершей. Однако мужчина с учетом возраста и состояния здоровья не мог самостоятельно защищать свои права, в связи с чем и обратился в прокуратуру.

Барановичский межрайонный прокурор в интересах пенсионера предъявил иск о взыскании неосновательно полученных денежных средств. Гражданское дело рассматривалось в суде с участием прокурора. По решению суда ответчица вернула пенсионеру всю сумму.

 
 
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В Барановичах суд вернул пенсионеру деньги, незаконно снятые со счета сестрой умершей жены, такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает...
 
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