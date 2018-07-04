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О зарплате и энтузиазме: почему преподаватели любят свою работу

05.07.2018 11:32 — Разное | Myfin  
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О зарплате и энтузиазме: почему преподаватели любят свою работу
фото: playbuzz.com

Зарплата на 286,6 рублей меньше, чем средняя по стране

По данным Белстат, номинальная начисленная среднемесячная зарплата за май текущего года у работников сферы образования составила 657,3 рублей. В январе-декабре 2017 года средняя зарплата в образовании составила 567,5 рублей.

Напомним, в целом по стране в мае номинальная начисленная среднемесячная зарплата установилась на уровне 943,9 рублей.

Мы обратились к педагогам, которые работают в разных учреждениях образования, и поинтересовались, почему им дорога их работа.

«Выхожу к трибуне как на сцену»

Кандидат экономических наук, доцент кафедры БГЭУ Валентина Тарасевич – преподаватель со стажем более 50 лет. На вопрос, почему она посвятила себя преподаванию, собеседница отвечает с улыбкой:

– Мне нравится эта работа, несмотря на то, что это тяжелый труд. Он требует так много затрат энергии, большой самоотдачи.

Сейчас преподаватель, уже в силу своего возраста, работает  в университете только на 0,25 тарифной ставки:

Знаете, это приносит мне чуть больше 250 рублей. Есть еще пенсия. Этого вполне хватает для меня. Отпуск в летний период позволяет мне полноценно воспользоваться путевкой в санаторий от моей работы по цене ниже рыночной – это я считаю хорошим материальным бонусом.

Валентина Тарасевич прекрасно осознает, что работа связана с высоким уровнем напряженности.

О зарплате и энтузиазме: почему преподаватели любят свою работу

Фото: bseu.by

– У преподавателей, хоть им и дается отпуск в почти два месяца, полностью морально-умственная работоспособность не восстанавливается – это общепринятое мнение, - констатирует кандидат экономических наук.

Почему именно студенты?

Преподаватель, не задумываясь, отвечает:

– Мне нравится работать с уже взрослыми людьми, – не задумываясь отвечает преподаватель. – Некоторые из них уже имеют опыт работы. У них возникают вопросы. И тогда я просто купаюсь в этих вопросах! Мне нравится на них отвечать, тем самым помогая.

На вопрос о том, есть ли то, чего могут бояться преподаватели, Валентина Тарасевич признается:

Когда ты уже достиг пенсионного возраста, близких людей рядом осталось не так много, ты начинаешь бояться одиночества. А эта работа – работа с молодежью – как глоток свежего воздуха, ты всегда себя здесь чувствуешь нужным. Каждое занятие я выхожу к трибуне как на сцену, и мне хочется сюда каждый раз вернуться.

«Быть достойным примером своим ученикам»

О зарплате и энтузиазме: почему преподаватели любят свою работу

Фото: os1.schools.by

Виктория Лихачева, учитель начальных классов ГУО «Средняя школа №1 г. Осиповичи им. Б. М. Дмитриева», заместитель директора по учебной работе, за 26 лет своей работы ни разу не пожалела, что выбрала данную профессию и отдала ей жизнь:

– Меня привлекает в моей работе то, что я ощущаю себя нужной, востребованной. Я имею возможность проявлять свое творчество в процессе обучения детей.  Кроме того, мне нравится большой отпуск и стабильная, гарантированная государством заработная плата.

Основная работа собеседницы - должность заместителя директора. В дополнительный заработок входит преподавание в начальных класса до 10 рабочих часов в неделю. Это позволяет в расчетном листке видеть цифру, приближенную к 800 рублям.

– В среднем учителя в нашей школе получает около 550-650 рублей. Этого заработка они достигают в основном проведением дополнительных стимулирующих занятий, факультативных занятий и платных курсов. Для моей должности ничего из этого в подработку брать уже не позволительно.

– Быть учителем для меня – это, в первую очередь, любить детей, – заявляет Виктория Лихачева. – Я мечтаю влюбить детей в свой предмет и открыть в ученике его способности и возможности. Стремлюсь верить в каждого, бороться с тем, что мешает ребенку стать лучше. И мечтаю быть достойным примером своим ученикам.

«Каждый ребенок уже личность…»

О зарплате и энтузиазме: почему преподаватели любят свою работу

Фото из личного архива Анастасии Холодок.

Анастасия Холодок, воспитатель учреждения дошкольного образования ясельной группы Детского сада № 8 г. Осиповичи, рассказывает о своей работе скромно, но с огоньком в глазах.

– Мой заработок за месяц составляет около 420 рублей. Иногда у меня появляется возможность подработать на замене другого воспитателя.  Такая подработка дает рублей 10-11 за 1 рабочий день. У других воспитателей подработка – это платные кружки по хореографии, ИЗО-деятельности или английскому языку.

Размер зарплаты волнует Анастасию не так сильно. В первую очередь – забота о детях.

– Пусть стаж моей работы воспитателем не так велик – всего 5 лет – но я каждый день думаю о тех маленьких детях, которых приводят ко мне их родители. Я думаю о том, что я хочу им дать? О чем рассказать? Чему научить?

Своей целью педагог считает дать малышам жизненно необходимые знания:

– Чтобы приходя уже в старшие группы детского сада и позже в школу – этот ребенок мог наравне со всеми обучаться и расти полноценным членом общества. Каждый ребенок уже как личность. И каждый очень важен для меня как для педагога.

 
 
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В трудовых книжках многих преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов запись о первом рабочем месте так и остается единственной. В чем...
 
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