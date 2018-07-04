Неймар во время матчей ЧМ пролежал на газоне почти 14 минут

Журналисты подсчитали, сколько времени в общей сложности Неймар пролежал на газоне в ходе Чемпионата мира по футболу.

Бразильский нападающий всего за четыре матча провалялся на поле 13 минут 50 секунд. Правила против футболиста были нарушены 23 раза. Дольше всего Неймар находился на газоне во время игры с Мексикой - пять с половиной минут. Тогда мексиканский спортсмен наступил бразильцу на голень, и Неймар стал кричать и изображать муки, сообщает телеканал «Беларусь 2».

Футбольное сообщество называет его поведение позорным. За футболистом наблюдают дети, которые начинают подражать ему. Коллеги из других стран призывают ФИФА наказать Неймара. Ближайшая игра у сборной Бразилии пройдет с Бельгией завтра в рамках четвертьфинала.