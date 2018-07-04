ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава Партии БНФ: Власти стали на сторону ресторана у Куропат

05.07.2018 11:45 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Григорий Костусев. Фото: svaboda.org
Лидер Партии БНФ Григорий Костусев после своего освобождения из участка, где он провел более суток, и суда прокомментировал Свабодзе аресты и штрафы участникам пикетирования ресторана у мемориала жертвам политических репрессий в Куропатах.

Он полагает, что власти стали на сторону владельцев ресторана «Поедем поедим».

«Власти долгое время не знали, что делать, так как было понятно, что они допустили ляп. Они допустили нарушение законодательства, кто-то из чиновников допустил преступление. И власти не смогли разрулить эту ситуацию и просто стали на сторону этого учреждения, на сторону хозяина», - сказал Григорий Костусев.

По словам председателя Партии БНФ, у него 2 июля была беседа с директором ресторана Светланой Дубковой.

«Мы планировали, что 4 июля приедет Леонид Зайдес и будем договариваться о круглом столе. Но в связи с тем, что меня задержали, Северинца задержали, посадили, других посадили, я считаю, что этот процесс откладывается на определенное время», - сказал Григорий Костусев.

Председатель Партии БНФ отметил, что это его мнение и он не принимает решения без согласования с другими защитниками Куропат.

Напомним, Григория Костусева задержали 3 июля. Машину, в которой он ехал в Минск, остановили сотрудники ГАИ за 30 километров от столицы. Политика отвезли в РУВД Минского района, откуда перевезли в Партизанский РУВД Минска, а оттужа в Партизанский суд, который назначил ему штраф 735 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Григория Костусева задержали 3 июля. Машину, в которой он ехал в Минск, остановили сотрудники ГАИ за 30 километров от столицы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Жанчына збірала вішні і ўпала ў 8-метровы калодзеж (фота)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика