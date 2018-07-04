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Глава Партии БНФ: Власти стали на сторону ресторана у Куропат
Григорий Костусев. Фото: svaboda.org
Он полагает, что власти стали на сторону владельцев ресторана «Поедем поедим».
«Власти долгое время не знали, что делать, так как было понятно, что они допустили ляп. Они допустили нарушение законодательства, кто-то из чиновников допустил преступление. И власти не смогли разрулить эту ситуацию и просто стали на сторону этого учреждения, на сторону хозяина», - сказал Григорий Костусев.
По словам председателя Партии БНФ, у него 2 июля была беседа с директором ресторана Светланой Дубковой.
«Мы планировали, что 4 июля приедет Леонид Зайдес и будем договариваться о круглом столе. Но в связи с тем, что меня задержали, Северинца задержали, посадили, других посадили, я считаю, что этот процесс откладывается на определенное время», - сказал Григорий Костусев.
Председатель Партии БНФ отметил, что это его мнение и он не принимает решения без согласования с другими защитниками Куропат.
Напомним, Григория Костусева задержали 3 июля. Машину, в которой он ехал в Минск, остановили сотрудники ГАИ за 30 километров от столицы. Политика отвезли в РУВД Минского района, откуда перевезли в Партизанский РУВД Минска, а оттужа в Партизанский суд, который назначил ему штраф 735 рублей.
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Григория Костусева задержали 3 июля. Машину, в которой он ехал в Минск, остановили сотрудники ГАИ за 30 километров от столицы.
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