В одном из районов Беларуси обанкротилась райпо

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Займов набралось на 3,97 миллиона рублей. Активы якобы большие, 4,5 миллионов, но продать их будет сложно, так как устаревшее оборудование и ветхая недвижимость мало кому нужны.В Шумилинском райпо работали 18 человек, а еще 14 находились в декретном отпуске.