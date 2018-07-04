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В одном из районов Беларуси обанкротилась райпо
Иллюстративное фото
Займов набралось на 3,97 миллиона рублей. Активы якобы большие, 4,5 миллионов, но продать их будет сложно, так как устаревшее оборудование и ветхая недвижимость мало кому нужны.
В Шумилинском райпо работали 18 человек, а еще 14 находились в декретном отпуске.
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Экономический суд Витебской области признал банкротом потребительское общество Шумилинского района.
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